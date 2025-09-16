WhatsApp, ecco tutti gli aggiornamenti disponibili nelle prossime settimane

WhatsApp è tra le applicazioni più scaricate dagli utenti in molti paesi del mondo.

La piattaforma per la messaggistica istantanea è sicuramente tra le più utilizzate, anche grazie alla scelta precisa di introdurre sempre nuove funzioni che la facciano andare al passo con i tempi e soprattutto con la tecnologia che avanza.

Spesso le funzionalità introdotte dall’app verde con i nuovi aggiornamenti partono da alcune richieste degli utenti, che cercano anch’essi dei modi per migliorare la piattaforma.

Negli ultimi tempi WhatsApp ha introdotto davvero tante novità, tuttavia molte devono ancora arrivare su tutti i dispositivi degli utenti, rendendo la piattaforma ancora migliore.

WhatsApp, quali aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane?

I test di WhatsApp continuano e probabilmente porteranno a delle novità sulla piattaforma più famosa.

Tre gli aggiornamenti che apporteranno delle modifiche sostanziali alla piattaforma per la messaggistica istantanea, ce ne sono due di maggior rilievo.

La prima novità riguarda le famose spunte blu. Infatti, recentemente WhatsApp aveva introdotto una nuova colorazione, ovvero il bianco, per indicare in alcuni dispositivi le spunte dei messaggi letti.

Tuttavia ricordiamo che per indicare che il destinatario ha ricevuto il messaggio e che quindi è stato consegnato WhatsApp utilizza le spunte grigie. Questa vicinanza tra le due colorazioni ha confuso gli utenti, che hanno richiesto che si utilizzasse soltanto il blu per indicare i messaggi che sono stati letti dal destinatario.

Se questo è un cambiamento, l’altro aggiornamento rappresenta un’aggiunta. Infatti pare che WhatsApp stia testando i thread sui gruppi, per dare la possibilità agli utenti di raggruppare dei messaggi che appartengono a un determinato argomento.

Tante volte sui gruppi di WhatsApp si perde il filo della conversazione a causa dei tanti messaggi che vengono inviati, invece con la nuova funzione dei thread si potrà tranquillamente dividere gli argomenti in sottogruppi a cui gli utenti potranno accedere per visionare i messaggi relativi a quel particolare argomento.