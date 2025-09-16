Apple aggiorna il caricatore MagSafe: ora supporta 25 W con Qi 2.2

Apple caricatore MagSafe

Tra i molti annunci dell’evento “Awe Dropping”, Apple ha presentato anche una novità meno appariscente ma rilevante: un aggiornamento del suo caricatore wireless MagSafe ufficiale. Il nuovo modello amplia la compatibilità con la ricarica fino a 25 W, grazie all’adozione completa dello standard Qi 2.2.

Compatibilità estesa con più dispositivi

In precedenza, la ricarica a 25 W era riservata agli iPhone 16, con alcune eccezioni. Ora, con il nuovo caricatore MagSafe e il supporto Qi 2.2, la stessa potenza sarà disponibile per tutti i dispositivi compatibili con il nuovo standard, indipendentemente dal produttore o dalla serie.

Questo significa che anche altri smartphone che adottano Qi 2.2 potranno sfruttare il caricatore Apple alla massima velocità. Rimane invece un limite per l’iPhone Air, che resta fermo a 20 W nonostante appartenga alla nuova generazione di dispositivi.

Il ruolo di iOS 26

La serie iPhone 16, uscita prima del rilascio ufficiale di Qi 2.2, aveva già mostrato una compatibilità tecnica con il nuovo standard. Con l’aggiornamento a iOS 26, atteso per il 15 settembre, Apple formalizzerà il supporto. Questo consentirà agli utenti di usare anche caricatori Qi 2.2 di terze parti, raggiungendo la stessa velocità massima di ricarica wireless disponibile con il caricatore MagSafe. In questo modo, la piattaforma diventa più aperta e flessibile, senza limitazioni legate all’ecosistema Apple.

Prezzi invariati negli Stati Uniti

Il nuovo caricatore Qi 2.2 MagSafe è già apparso sul sito americano di Apple. Il prezzo resta invariato: 39 dollari se abbinato a un cavo USB-C da un metro e 49 dollari con cavo da due metri. Per ora non è chiaro se il dispositivo sarà disponibile immediatamente anche sul mercato europeo, dato che lo shop online della società è stato messo offline in vista dei preordini. Il mantenimento dello stesso listino del modello precedente rappresenta un dettaglio non secondario, considerando che l’aggiornamento introduce una compatibilità più ampia e prestazioni superiori.

MagSafe e standard Qi 2.2

Il nuovo caricatore mantiene il sistema MagSafe, che garantisce l’ancoraggio magnetico tra smartphone e base di ricarica, evitando spostamenti accidentali. L’adozione di Qi 2.2 consente a Apple di allinearsi allo standard internazionale, evitando che le innovazioni restino circoscritte alla sola gamma iPhone.