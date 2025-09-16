Ad
Vodafone, la nuova OFFERTA SUPER che punta su 5G e convenienza

Minuti illimitati, Giga senza fine e vantaggi extra per chi ha già la rete fissa Vodafone

scritto da Ilenia Violante
Vodafone riconquista il proprio posizionamento nel mercato mobile con una proposta pensata per unire velocità, stabilità e convenienza. L’offerta, disponibile a 9,95€ al mese, si rivolge soprattutto a chi è già cliente della rete fissa dell’operatore. In questo caso, i Giga diventano illimitati, mentre per chi sceglie solo la SIM mobile sono previsti 150GB. Minuti illimitati e 200 SMS completano il pacchetto base, che garantisce continuità di servizio fino a 48 ore anche in caso di credito esaurito.

Tra i punti di forza c’è la flessibilità. Infatti durante l’attivazione è possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM, opzione sempre più diffusa tra i dispositivi di ultima generazione. Per chi viaggia in Europa, la promo include 32GB da utilizzare nei Paesi UE, con l’aggiunta di Svizzera, Regno Unito e Ucraina. Una caratteristica che rende il piano ideale per chi si sposta frequentemente all’estero. L’attivazione costa 10€, ma la spedizione della SIM è gratuita.

Vodafone premiata come rete 5G più veloce d’Italia

L’operatore non punta solo sui prezzi competitivi, ma anche sulle performance della propria rete. Secondo le analisi indipendenti di Ookla, Vodafone è risultata la rete 5G più veloce d’Italia nei primi sei mesi del 2025. A questi riconoscimenti si aggiungono quelli di Opensignal, che colloca l’operatore al primo posto in otto categorie su sedici, e di nPerf, che premia Vodafone per le migliori performance 5G, sia in termini di velocità di download e upload sia nella stabilità della navigazione.

Grazie a questi risultati, Vodafone rafforza la propria immagine come leader tecnologico. L’ azienda garantisce infatti un servizio in grado di supportare al meglio streaming, gaming e smart working. In più la scelta dell’addebito automatico per le ricariche offre ulteriore comodità. Ogni volta che il credito scende sotto i 5€, si attiva una ricarica automatica, evitando qualsiasi interruzione del servizio.

Insomma, tale proposta si colloca in un mercato sempre più competitivo, dove la combinazione tra prezzo, qualità di rete e servizi extra fa la differenza. Vodafone sembra aver quindi trovato la sua formula giusta. Un’offerta accessibile, ma allo stesso tempo supportata da una rete premiata come la migliore d’Italia.

