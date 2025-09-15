Valve, in arrivo la nuova Steam Console con le sue specifiche

Sembra che recentemente Valve stia riaprendo il progetto iniziato già da qualche tempo che includono le Steam Machines. Infatti le nuove indiscrezioni parlano di una sorta di console per desktop in grado di gestire la macchina virtuale creata dalla società. Questo perché Valve vorrebbe andare avanti con questo progetto in modo da non limitarsi solamente a pochi prodotti. Per questo motivo la nuova console potrà riaprire tutta una serie di prospettive future per la società. Dai dati reperibili online però, la console non sembra avere delle grandi particolarità a cominciare dalle specifiche tecniche.

Il dispositivo è stato denominato Fremont e possiederà un processore AMD custom con sei core e 12 thread ed una frequenza di base di 3,2 GHz. La memoria RAM sarà di 8 GB, molto poco se consideriamo che dovrebbe diventare la versione più potente di Steam Deck. La console sarà dotata del sistema operativo Windows 11 Pro, il che lascia pensare ad una possibile fase di test dato che l’ azienda si è concentrata moltissimo sullo sviluppo di Linux. Una situazione di questo tipo potrebbe significare che Valve stia preparando qualcos’ altro per la nuova console.

Valve, possibile svolta grazie alla nuova console

In passato l’ azienda aveva progettato delle macchine virtuali in grado di gestire il mondo gaming attraverso architetture di terze parti. Il progetto non aveva portato molto successo a causa della struttura prematura del software e delle sue funzioni. Adesso con la nuova console potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in termini di successo dell’ iniziativa. Infatti grazie ai progressi fatti da Valve dal punto di vista software e anche dalle migliorie apportate all’ hardware, le prospettive future sono migliorate. Con questo tipo di progetto il fattore fondamentale è anche mettersi d’ accordo con tutte le società con cui stringe accordi per la gestione del software. Infatti non è sempre semplice trovare dei punti di aggancio tra le varie società soprattutto quando le idee sono molto diverse.

Vedremo come andrà a finire questa faccenda e se soprattutto Valve riuscirà a portare le sue Steam Machines ad un livello superiore grazie alla nuova Steam Console.