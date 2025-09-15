Cina, avvistato un drone con dimensioni simili ad un bombardiere

Sta cominciando a circolare sul web una foto di un velivoli avvistato in Cina che somiglia moltissimo al bombardiere statunitense B-2 Spirit. Secondo alcuni analisti si potrebbe trattare di un nuovo drone stealth di dimensioni eccezionali. Se questa affermazione risulterà vera allora la Cina potrebbe preparare dei nuovi velivoli supertecnologici che superano di molto i modelli di ultima generazione. Altre analisi della fotografia hanno evidenziato le sue dimensioni sorprendenti dato che l’ apertura alare risulterebbe di 52 metri, molto simile a quella del B-2.

Se le analisi saranno esatte allora avremo di fronte un drone con caratteristiche mai viste prima e che supera di molto in dimensioni i moderni droni militari. Secondo alcuni il velivolo in foto potrebbe essere ricollegato al WZ-X, un mezzo identificato presso la sede di test di Malan, nello Xinjiang. In questo luogo è stato avvistato un altro velivolo di caratteristiche molto simili al drone in questione. Questo potrebbe significare una possibile sperimentazione di nuovi droni militari completamente diversi rispetto a quelli già conosciuti.

Cina, altre ipotesi sulla possibile funzione del drone

Secondo alcuni esperti il drone dovrebbe far parte della categoria degli stealth ad alta quota e lunga autonomia. Infatti il suo ruolo è raccogliere informazioni su aree sensibili e mantenere un collegamento con la base per lunghe distanze. La parte centrale della fusoliera potrebbe ospitare due motori con ugelli piatti, molto utili per ridurre la traccia termica. Con le nuove tecnologie a disposizione la Cina mira a potenziare al sua flotta di velivoli compresi i nuovi modelli di drone. Tutto questo per destare preoccupazione nei confronti delle potenze rivali. Se le foto mostrano davvero un velivoli di classe B-2 allora la Cina starebbe pianificando di avvicinarsi ai progetti statunitensi come l’ RQ-180.

Vedremo di cosa si tratterà e se per davvero ci sarebbe la possibilità di arrivare ad una tecnologia mai vista prima soprattutto dal punto di vista dei droni.