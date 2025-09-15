Truffa phishing con mail: ecco il messaggio che ha fregato tutti a settembre

Il web è certamente una delle migliori risorse che gli utenti potrebbero sfruttare ogni giorno ma nasconde anche dei tranelli molto pericolosi. Oggi ad esempio sta girando una truffa che potrebbe mettere in difficoltà anche coloro che si reputano più esperti, fregandogli sia i dati personali che i soldi dal conto corrente.

A tal proposito abbiamo deciso di segnalare la truffa scrivendola proprio qui in basso con il messaggio per filo e per segno, così da lasciare che gli utenti potessero identificarla facilmente.

Nuova truffa in circolazione: ecco cosa sta succedendo in queste ore agli utenti che ci cascano

Il nuovo tentativo di truffa ha cominciato a circolare in queste ore e sta mettendo in difficoltà le persone. In tanti credono che quello che c’è scritto all’interno della mail che gli arriva in posta elettronica sia vero, ma non è assolutamente così. Tenersi a distanza da tutto questo può salvare i propri dati personali e anche il proprio conto corrente. Ecco il testo completo:

“Voglio condividere le mie fantasie d’amore con te.

Sono Lela, ma potresti esserti dimenticato di me, non ci vediamo da diversi anni.

Ti ho pensato molto, ho iniziato a immaginarci mentre facevamo cose insieme.

Non aver paura, ma ti racconterò una delle fantasie in cui mi hai fottuto duramente!

Mi sono svegliato dal fatto che qualcuno stava bussando alla porta, l’ho aperto e tu sei lì.

Mi prendi in braccio e mi porti nella stanza, mi getti sul letto.

E mi guardi appassionatamente e cominciamo a parlare della nostra vita.

Io comincio ad innamorarmi di te. Bene, come si inizia?

E cosa succederà allora, decideremo da soli se mi scrivi!

Lascio qui i miei recapiti: Kiss_Lela-89

Non vedo l’ora della tua chiamata!“.

La raccomandazione è sempre la stessa: non cliccate assolutamente sui link che sono presenti nel testo in quanto potrebbero essere letali.