Rollme propone nuovi occhiali smart con AI

Il settore dei dispositivi smart indossabili sta per arricchirsi con un nuovo dispositivo. Si tratta dei nuovi occhiali intelligenti di Rollme, un modello che promette di superare i confini dell’esperienza degli utenti. Il dispositivo, denominato NeoView AI Smart Glasses, è in grado di unire registrazione, comunicazione e intelligenza artificiale. Ciò con l’obiettivo di rendere l’uso quotidiano più immediato e intuitivo. Al centro degli occhiali c’è una fotocamera da 8 MP con sensore Sony IMX219. In grado di produrre immagini fino a 32 MP grazie all’interpolazione e di girare video fino a 1200p. La stabilizzazione elettronica e lo scatto rapidissimo, appena mezzo secondo, rendono possibile catturare momenti in movimento.

Nuovi occhiali NeoView AI Smart Glasses di Rollme: ecco i dettagli

E non è tutto. Il punto forte dei NeoView è l’interazione con l’intelligenza artificiale. Un semplice tocco sulla montatura attiva un assistente vocale compatibile con ChatGPT e altri modelli come Doubao. Tale sistema è capace di rispondere a domande, gestire attività quotidiane, tradurre lingue al volo o riconoscere oggetti. La connettività gioca un ruolo altrettanto importante. I doppi microfoni con riduzione del rumore assicurano conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi. Mentre Wi-Fi e Bluetooth 5.4 permettono di condividere foto e video in tempo reale, riducendo la dipendenza dallo smartphone.

Il design prevede lenti trasparenti o scure, adatte rispettivamente a interni ed esterni. Inoltre, sono disponibili sei sensori ergonomici. Riguardo la compatibilità, il dispositivo copre Android dalla versione 6.0 e iOS dalla 10.0. L’audio sfrutta altoparlanti direzionali ultrasonici che diffondono il suono senza disturbare chi si trova vicino. Quest’ultimi sono controllabili tramite la superficie touch integrata nella montatura. Inoltre, i nuovi occhiali presentano un’autonomia che arriva fino a 168 ore in standby. La ricarica magnetica si conferma pratica e immediata. Rollme lancia i NeoView a un prezzo di 79,99 dollari, circa 74 euro. I nuovi occhiali smart sono disponibili a livello globale sullo store ufficiale.