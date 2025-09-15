Redmi Pad SE costa SEMPRE MENO su AliExpress

Una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo va a toccare Redmi Pad SE, un tablet che offre la possibilità di accedere a un prodotto di ottima qualità generale, almeno per quanto riguarda la fascia bassa del proprio settore di riferimento, con un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente su AliExpress.

Lanciato sul mercato nel corso del 2024, raggiunge 370 grammi di peso, per dimensioni di 211,58 x 125,48 x 8,8 millimetri di spessore. Il display è da 8,7 pollici di diagonale, trattasi di un buonissimo IPS LCD con 179 ppi, risoluzione di 800 x 1340 pixel, passando anche per un refresh rate che può raggiungere i 90Hz, sempre con protezione Gorilla Glass 3 e oltre 16 milioni di colori.

Sotto il cofano trova posto un processore MediaTek Helio G85, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, passando per GPU Mali-G52 MC2, oltre a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (che comunque sono espandibili con microSD fino a 2TB). Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore da 8 megapixel, con risoluzione di 3266 x 2449 pixel, apertura F2, passando anche per un sensore anteriore da 5 megapixel con apertura F2.2.

In termini di connettività il prodotto include WiFi 802.11 ac, passando anche per bluetooth 5.3 con A2DP/LE, ma anche USB type-C 2.0, oltre a sensore IR e chip GPS integrato.

AliExpress riserva uno sconto assurdo sul Redmi Pad SE

La promozione di AliExpress, inclusa nella campagna “Promozione d’autunno”, parte da un listino di 270 euro, per scendere di circa 150 euro, e arrivare a un valore finale da sostenere per il suo acquisto pari a 121,99 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

La spedizione avviene direttamente dalla Spagna, con consegna garantita entro 5 giorni lavorativo dall’ordine stesso. E’ possibile, eventualmente, effettuare il reso del prodotto entro 90 giorni dalla ricezione, anche senza una motivazione troppo “valida”. Non sono previsti dazi doganali di alcun tipo, essendo una spedizione che parte dall’interno dell’Unione Europea.