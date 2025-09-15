PlayStation 6, la rivoluzione del gaming: ecco cosa sappiamo finora

Dopo cinque anni dal lancio del suo ultimo modello, Sony si prepara a portare agli utenti la nuova versione della console più iconica del mondo, la nuova PlayStation 6.

La PlayStation, lanciata per la prima volta nel 1994 da Sony è diventato un fenomeno culturale quasi senza precedenti. Non si tratta infatti di una semplice console che ha avuto un impatto significativo sul gaming, ma ha influenzato tanti altri campi come la musica e il cinema.

Alcuni giochi usciti per la prima volta su PlayStation sono diventati del tutto iconici, accompagnando gli utenti per trent’anni della loro vita.

Infatti, al giorno d’oggi, PlayStation rimane al centro del mondo gaming, ed è ancora molto utilizzata.

Ecco perché l’impatto che avrà l’arrivo della nuova PlayStation 6 sugli utenti e sugli appassionati di gaming sarà sicuramente elevato.

PlayStation 6: cosa cambia rispetto ai modelli precedenti?

La chiave della longevità delle console di Sony è sicuramente il connubio tra potenza e innovazione, cercando dunque di cambiare al passo con la tecnologia che avanza, senza perdere però i tratti che da sempre contraddistinguono PlayStation.

Non ci sono ancora delle date ufficiali riguardo al lancio della console più attesa al mondo, tuttavia i rumor e le indiscrezioni sulle nuove caratteristiche sono già all’ordine del giorno.

Tra i dettagli della PS 6 si parla di un processore sviluppato con un processo produttivo a 3 nm e una GPU più con potenza di calcolo tra i 34 e 40 teraflop.

In generale, le prestazioni rispetto al modello precedente subiranno un netto miglioramento, con una potenza decisamente maggiore.

Si dovrebbe anche avere la nuova memoria GDDR7 che andrebbe a garantire velocità e riduzione dei tempi di caricamento.

Insomma, gli appassionati del gaming non stanno nella pelle per l’uscita del nuovo modello della consolle più famosa al mondo, che secondo alcuni rumors potrebbe arrivare sul mercato nel 2027.

Tuttavia tutto ciò è ancora da confermare.