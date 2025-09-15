Cina, la maxi turbina AGT-110 da 110MW: energia per milioni di famiglie

La Cina ha segnato un nuovo traguardo nel settore energetico. In che modo? Con la presentazione della prima turbina a gas pesante da 110MW interamente sviluppata sul proprio territorio. Il modello AGT-110, noto anche come Taihang 110, è stato realizzato dall’Aero Engine Corporation of China (AECC) e rappresenta un passo avanti sia sul piano industriale sia su quello tecnologico. L’annuncio della consegna del primo esemplare evidenzia l’intenzione del Paese di ridurre la dipendenza da fornitori esteri in un settore dominato da pochi attori in tutto il mondo.

Ricerca, idrogeno e prospettive future della Cina energetica

Dal punto di vista tecnico, la nuova turbina combina efficienza e flessibilità. Essa è progettata per funzionare con diversi combustibili. Ovvero dal gas naturale al petrolio fino a miscele a basso potere calorifico, e può essere installata in centrali a ciclo combinato, cogenerazione e impianti di picco. La sua versatilità consente una perfetta integrazione con le fonti rinnovabili. Ne sono un esempio l’eolico, il solare e l’ idroelettrico, che contribuiscono a stabilizzare la rete nazionale.

Secondo i dati forniti da AECC, in modalità ciclo combinato l’AGT-110 produce oltre 150.000 kilowattora ogni ora. Insomma, risultati sufficienti a soddisfare il fabbisogno giornaliero di 10.000–15.000 famiglie. Su base annuale significa energia per circa 3,6 milioni di abitazioni. In più, rispetto a impianti termici di pari capacità, la nuova turbina può abbattere oltre un milione di tonnellate di CO₂ all’anno, in linea con gli obiettivi cinesi di riduzione delle emissioni.

Oltre cento brevetti e investimenti nelle turbine a basse emissioni

Tale progetto però non si limita alla costruzione di un singolo impianto. La AGT-110 è il risultato di un lavoro che ha coinvolto settori diversi, dall’aerospazio alla meccanica, fino al comparto petrolifero. AECC ha depositato 102 brevetti legati al design delle pale, ai materiali avanzati e ai processi di test. Questi risultati tecnologici rappresentano una base solida per sviluppi futuri e per garantire l’autonomia della ricerca cinese.

Uno degli obiettivi principali è l’adattamento delle turbine alla crescente disponibilità di idrogeno verde. Secondo Lu Jibin, a capo della divisione gas turbine, sono già stati raggiunti progressi importanti nella miscelazione idrogeno-aria e nella combustione stabile a basse emissioni. Pur senza una tempistica precisa, l’obiettivo resta chiaro. La nazione intende costruire macchine capaci di sfruttare carburanti puliti, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale. In Cina quindi, l’AGT-110 si candida a diventare un elemento fondamentale di un sistema energetico che mira a trovare un equilibrio tra crescita industriale e sostenibilità ambientale.