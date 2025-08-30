PlayStation 6, nuovi dettagli sulla prossima console di Sony

Si torna a parlare ancora una volta di una delle prossime console da gaming di casa Sony. Ci stiamo riferendo in particolare alla prossima PlayStation 6, la quale potrebbe coniugarsi in più modelli. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, Sony starebbe pensando di proporre questa console in due versioni con prezzi e prestazioni differenti, un po’ come fatto dal rivale Microsoft con le sue Xbox Series X e Xbox Series S, più una PlayStation Portatile.

Sony potrebbe presentare diversi modelli della prossima console PlayStation 6

A quanto pare, la prossima console da gaming di casa Sony non si farà in due, ma in tre. Le ultime indiscrezioni emerse in rete hanno infatti rivelato che la prossima PlayStation 6 potrebbe arrivare sul mercato in almeno due versioni più una versione portatile. A rivelare queste informazioni è stato lo youtuber Moore’s Law is Dead tramite un video sul proprio canale YouTube.

Andando più nel dettaglio, secondo lo youtuber avrebbe rivelato che il colosso giapponese Sony starebbe pensando di adottare una strategia simile a quella di Microsoft con le sue Xbox Series X e Xbox Series S. Secondo lo youtuber, Sony avrebbe infatti intenzione di presentare la prossima PlayStation 6 in almeno due versioni, una con prestazioni meno potenti e ad un prezzo dunque più basso e una dalle prestazioni più elevate, così come anche il prezzo.

Quest’ultima dovrebbe essere dotata della presenza di APU AMD, con processo produttivo a 3 nm e con fino a 40 GB di RAM. Discorso differente per la PlayStation 6 meno prestante. Quest’ultima dovrebbe infatti essere dotata di memoria da 24 a 36 GB di RAM LPDDR5X e da prestazioni inferiori rispetto al modello maggiore.

Una novità di rilievo sembra però che sarà l’arrivo di una nuova PlayStation Portatile. Quest’ultima, a detta dello youtuber, condividerà molte delle sue caratteristiche con la versione base della nuova PlayStation 6, ma il tutto sarà ovviamente facilmente trasportabile e utilizzabile in giro.

Ultimo dettaglio rivelato sono i presunti prezzi. Si parla di un prezzo compreso tra tra 200 e 399 dollari per la PlayStation 6 base, un prezzo compreso tra 549 dollari e 699 dollari per la PlayStation 6 più prestante e un prezzo compreso tra 399 dollari e 499 dollari per la nuova PlayStation portatile.