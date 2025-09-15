Ad
AndroidApplicazioniNews

Google Foto per Android si rinnova: l’editor diventa più semplice e potente

Gli utenti che utilizzano Foto di Google si renderanno ben presto conto di quanto è utile l'aggiornamento in arrivo

scritto da Felice Galluccio
Google Foto per Android si rinnova: l’editor diventa più semplice e potente

Google ha iniziato a distribuire un importante aggiornamento per l’app Google Foto su Android, introducendo un editor di immagini ridisegnato e più intuitivo. La novità è disponibile con la versione 7.44 e viene attivata lato server, quindi non tutti potrebbero vederla subito.

Un nuovo carosello per gli strumenti di editing

Google Foto

La principale novità è il carosello di opzioni che compare nella parte bassa dello schermo quando si seleziona una foto e si preme “Modifica”. Le categorie disponibili sono sei: Auto, Azioni, Marcatura, Filtri, Illuminazione e Colore. Ecco alcune novità:

  • In Auto si trovano funzioni come Migliora, Dinamico e AI Enhance;

  • in Azioni compaiono strumenti come Ritaglia, Magic Eraser, Sposta, Best Take, Sfocatura ritratto, Pop, Nitidezza e Riduzione rumore;

  • Marcatura offre penna, evidenziatore e testo;

  • Filtri include stili e cieli preimpostati;

  • Illuminazione consente di regolare parametri come Ultra HDR, luce ritratto, luminosità, toni, contrasti e vignettatura;

  • Colore permette di agire su saturazione, tonalità della pelle, tinta, calore e tonalità blu.

Sopra l’anteprima dell’immagine sono presenti anche strumenti rapidi per ruotare, capovolgere o ritagliare la foto secondo diversi rapporti.

Editing assistito dall’intelligenza artificiale su Google Foto

Il nuovo editor integra anche funzioni AI più avanzate. Selezionando un soggetto con un tocco o un cerchio, l’app mostra le azioni disponibili: ad esempio, eliminare un elemento, spostarlo o persino reimmaginare la scena. È possibile descrivere l’effetto desiderato, e l’AI genera la modifica di conseguenza. Un esempio mostrato è quello di uno scoiattolo trasformato in un personaggio che indossa cappellino e tiene in mano una mazza da baseball.

Questa funzione, che ricorda le capacità di modelli generativi più avanzati, porta Google Foto oltre il semplice ritocco, trasformandolo in uno strumento creativo a tutti gli effetti.

L’aggiornamento è in fase di rollout per Android, ma Google ha già confermato che anche gli utenti iOS riceveranno in futuro il nuovo editor.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!