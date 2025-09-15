Google Foto per Android si rinnova: l’editor diventa più semplice e potente

Google ha iniziato a distribuire un importante aggiornamento per l’app Google Foto su Android, introducendo un editor di immagini ridisegnato e più intuitivo. La novità è disponibile con la versione 7.44 e viene attivata lato server, quindi non tutti potrebbero vederla subito.

Un nuovo carosello per gli strumenti di editing

La principale novità è il carosello di opzioni che compare nella parte bassa dello schermo quando si seleziona una foto e si preme “Modifica”. Le categorie disponibili sono sei: Auto, Azioni, Marcatura, Filtri, Illuminazione e Colore. Ecco alcune novità:

In Auto si trovano funzioni come Migliora, Dinamico e AI Enhance;

in Azioni compaiono strumenti come Ritaglia, Magic Eraser, Sposta, Best Take, Sfocatura ritratto, Pop, Nitidezza e Riduzione rumore;

Marcatura offre penna, evidenziatore e testo;

Filtri include stili e cieli preimpostati;

Illuminazione consente di regolare parametri come Ultra HDR, luce ritratto, luminosità, toni, contrasti e vignettatura;

Colore permette di agire su saturazione, tonalità della pelle, tinta, calore e tonalità blu.

Sopra l’anteprima dell’immagine sono presenti anche strumenti rapidi per ruotare, capovolgere o ritagliare la foto secondo diversi rapporti.

Editing assistito dall’intelligenza artificiale su Google Foto

Il nuovo editor integra anche funzioni AI più avanzate. Selezionando un soggetto con un tocco o un cerchio, l’app mostra le azioni disponibili: ad esempio, eliminare un elemento, spostarlo o persino reimmaginare la scena. È possibile descrivere l’effetto desiderato, e l’AI genera la modifica di conseguenza. Un esempio mostrato è quello di uno scoiattolo trasformato in un personaggio che indossa cappellino e tiene in mano una mazza da baseball.

Questa funzione, che ricorda le capacità di modelli generativi più avanzati, porta Google Foto oltre il semplice ritocco, trasformandolo in uno strumento creativo a tutti gli effetti.

L’aggiornamento è in fase di rollout per Android, ma Google ha già confermato che anche gli utenti iOS riceveranno in futuro il nuovo editor.