Mozilla dice addio a Firefox per Linux a 32 bit: cosa cambia per gli utenti

Per anni Mozilla ha mantenuto attivo il supporto a Firefox su Linux a 32 bit, anche quando gran parte dei browser concorrenti aveva già abbandonato questa architettura. Una scelta che aveva permesso a tanti computer meno recenti di continuare a navigare con un software aggiornato, evitando un’obsolescenza anticipata. Ora, però, è arrivato il momento di voltare pagina definitivamente.

La fine del supporto con Firefox 145: ecco la situazione

La situazione, secondo quanto annunciato dai vertici nelle ultime ore, è cambiata nettamente rispetto al passato: Linux, in tutte le sue versioni più distribuite, non garantisce da ora un supporto completo alle architetture a 32 bit. Riuscire a continuare sarebbe stato davvero complicato e dispendioso per l’azienda. A tal proposito, con il rilascio di Firefox 145 non saranno più distribuiti pacchetti dedicati ai sistemi a 32 bit. La versione 144 sarà quindi l’ultima a includere il supporto.

Una via di transizione: Firefox ESR 140

Per non lasciare senza alternative chi ancora utilizza macchine datate, Mozilla continuerà a mantenere attiva la versione Firefox ESR 140 in edizione 32 bit, che riceverà aggiornamenti di sicurezza almeno fino a settembre 2026. Questo periodo di continuità servirà a garantire tempo sufficiente per effettuare la migrazione verso sistemi operativi a 64 bit, ormai lo standard del settore.

Una scelta in linea con l’evoluzione del mercato: ora Firefox cambia

Il passaggio al 64 bit è ormai una realtà consolidata. L’intero comparto tecnologico si è progressivamente spostato verso architetture più moderne, capaci di offrire maggiore stabilità, compatibilità con le nuove applicazioni e un livello di sicurezza più elevato. Con questa decisione, Mozilla non fa che allinearsi al resto del settore, concentrando le proprie risorse sul miglioramento delle versioni di Firefox realmente utilizzate oggi.

Per gli utenti che ancora si affidano al 32 bit, il messaggio è chiaro: il futuro passa dal 64 bit, e la transizione non è più rinviabile. Ora ci sarà da vedere come reagiranno gli utenti.