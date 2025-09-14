Vodafone e tutte le tariffe disponibili a settembre 2025

Vodafone nel settore delle comunicazioni italiano rimane uno degli operatori tradizionali più amato dagli utenti.

Scegliere tra le varie promozioni telefoniche dell’operatore non è semplice, poiché ce ne sono varie e tutte con vantaggi esclusivi.

Vediamo quali sono le tariffe telefoniche di Vodafone disponibili per il mese di settembre 2025.

Vodafone: ecco le promozioni per il mese di settembre

I piani tariffari di Vodafone si dividono in base a diversi criteri.

Ad esempio, sono disponibili due promozioni per chi è già cliente della linea fissa dell’operatore.

La prima promo a disposizione degli utenti è START GIA’ CLIENTE, che prevede giga illimitati per chi ha già una rete fissa Vodafone, altrimenti per tutti gli altri 150 giga con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 32 giga utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, compresi in Svizzera e Regno Unito. La tariffa è disponibile al costo di 9,95 € al mese, con costo di attivazione di 10 €.

La seconda promozione è PRO GIA’ CLIENTE, con giga illimitati per chi ha già una rete fissa Vodafone, altrimenti per tutti gli altri 250 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 45 giga utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, compresi in Svizzera e Regno Unito. In questo caso la l’offerta è di 11,95 € al mese, con costo di attivazione di 10 €.

Sono poi a disposizione delle tariffe che possono essere attivate indistintamente da tutti i clienti, come START, con 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 32 giga utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, compresi in Svizzera e Regno Unito. La tariffa ha un costo di 9,95 € al mese e un costo di attivazione di 10 €, oppure la promozione PRO, con 250 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 45 giga utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, compresi in Svizzera e Regno Unito. In questo caso l’offerta ha il costo di un 11,95 € al mese e un costo di attivazione di 10 €.