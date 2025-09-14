Ad
domenica, Settembre 14, 2025
domenica, Settembre 14, 2025
Vodafone e tutte le tariffe disponibili a settembre 2025

Per il mese di settembre l'operatore telefonico Vodafone mette a disposizione dei propri clienti delle tariffe esclusive

scritto da Federica Iazzi
Le tariffe di settembre di Vodafone

Vodafone nel settore delle comunicazioni italiano rimane uno degli operatori tradizionali più amato dagli utenti.

Scegliere tra le varie promozioni telefoniche dell’operatore non è semplice, poiché ce ne sono varie e tutte con vantaggi esclusivi.

Vediamo quali sono le tariffe telefoniche di Vodafone disponibili per il mese di settembre 2025.

Vodafone: ecco le promozioni per il mese di settembre

I piani tariffari di Vodafone si dividono in base a diversi criteri.

Ad esempio, sono disponibili due promozioni per chi è già cliente della linea fissa dell’operatore.

La prima promo a disposizione degli utenti è START GIA’ CLIENTE, che prevede giga illimitati per chi ha già una rete fissa Vodafone, altrimenti per tutti gli altri 150 giga con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 32 giga utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, compresi in Svizzera e Regno Unito. La tariffa è disponibile al costo di 9,95 € al mese, con costo di attivazione di 10 €.

La seconda promozione è PRO GIA’ CLIENTE, con giga illimitati per chi ha già una rete fissa Vodafone, altrimenti per tutti gli altri 250 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 45 giga utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, compresi in Svizzera e Regno Unito. In questo caso la l’offerta è di 11,95 € al mese, con costo di attivazione di 10 €.

Sono poi a disposizione delle tariffe che possono essere attivate indistintamente da tutti i clienti, come START, con 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 32 giga utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, compresi in Svizzera e Regno Unito. La tariffa ha un costo di 9,95 € al mese e un costo di attivazione di 10 €, oppure la promozione PRO, con 250 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS e 45 giga utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, compresi in Svizzera e Regno Unito. In questo caso l’offerta ha il costo di un 11,95 € al mese e un costo di attivazione di 10 €.

