Iliad: è tornata la Giga 250 ma ci sono anche le offerte da 200 e 150 GB

Gli utenti attendevano con ansia un rinnovamento sul sito ufficiale di Iliad dal punto di vista delle offerte che il gestore mette a disposizione. Questo è arrivato e infatti ci sono tre soluzioni che andranno per la maggiore durante questo mese di marzo.

Le nuove offerte disponibili

Iliad ha reso disponibili tre nuove tariffe per ampliare la scelta tra i piani con giga abbondanti:

Giga 200 – 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese;

– 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese; Giga 250 – 250 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese;

– 250 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese; Giga 150 – 150 Giga in 4G e 4G+, minuti e SMS illimitati a 8,99€ al mese, riservata ai già clienti.

Per quanto concerne le due offerte da 200 e 250 giga, possono essere attivate da tutti, anche dai già clienti del gestore. La soluzione da 150 giga invece è solo per coloro che hanno già una scheda Iliad e vogliono scegliere una soluzione più conveniente dal punto di vista dei contenuti.

Giga 150: l’upgrade per i già clienti

Per la prima volta, Iliad introduce un’offerta in “upselling”, riservata solo a chi ha già attivo un piano mobile con l’operatore. L’opzione è accessibile soltanto a chi ha un’offerta con un costo pari o inferiore a 8,99€ al mese e con meno di 150 Giga disponibili. Chi possiede una tariffa da 150 Giga a 7,99€ al mese non può effettuare l’upgrade.

Questa novità si rivela vantaggiosa soprattutto per chi in passato ha attivato Flash 130 a 8,99€, che ora può ottenere 20 Giga in più senza alcun costo aggiuntivo.

Come cambiare offerta

I già clienti possono passare gratuitamente a Giga 150, Giga 200 o Giga 250 attraverso diversi canali:

Area Personale sul sito Iliad;

SIMBOX presenti negli Iliad Store e nei Corner;

Negozi Iliad Space aderenti;

App ufficiale Iliad su Google Play Store, Apple App Store e Huawei App Gallery.

Il cambio offerta avviene al successivo rinnovo mensile. Se il credito residuo è insufficiente, è necessario effettuare una ricarica prima di poter usufruire del nuovo piano.

Tutte le offerte Iliad attualmente disponibili

Dopo questo aggiornamento, Iliad offre un’ampia scelta di tariffe mobili: