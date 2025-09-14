Marshall Bromley 750, debutto nel mondo dei party speaker

Il brand Marshall ha deciso di portare il suo iconico stile nel settore dei party speaker con il nuovo Bromley 750. A prima vista sembra un amplificatore per chitarra, fedele all’estetica che ha reso celebre il marchio, ma quando si accende rivela il suo lato più spettacolare. Ovvero i giochi di luce generati dai LED nascosti dietro la griglia frontale.

Tre modalità di illuminazione, due sincronizzate con la musica, accompagnano il suono diffuso a 360° da un impianto stereo a quattro vie. Otto speaker indipendenti, ciascuno con il proprio amplificatore in classe D, generano una pressione sonora fino a 127dB, valori da concerto in piena regola.

Marshall Bromley 750: LED, connessione e prezzo da top di serie

Le dimensioni sono imponenti, con un peso vicino ai 24kg, ma l’autonomia fino a 40 ore giustifica la mole. Una ricarica completa richiede tre ore e mezza, ma bastano venti minuti per cinque ore di ascolto. Per chi non vuole interruzioni, sono disponibili batterie sostituibili che si cambiano al volo. Fortunatamente Marshall ha pensato anche al trasporto. Infatti il Bromley 750 integra rotelle stile trolley e una maniglia telescopica, rendendo meno faticoso spostare il “bestione”.

La resistenza agli ambienti esterni è garantita dalla certificazione IP54, che protegge da polvere e schizzi d’acqua. Sul fronte della connettività, il party speaker sfrutta il Bluetooth 5.3 con supporto Auracast e Multipoint, ma non mancano ingressi analogici per chi vuole collegare strumenti musicali o microfoni. Si va quindi dalle prese combo XLR/jack da 6,35mm al classico aux da 3,5mm, passando per gli RCA. Questa versatilità permette di usare il dispositivo non solo per feste, ma anche come impianto portatile per musicisti e DJ.

Negli Stati Uniti il Bromley 750 è già disponibile in preordine a 1.299 dollari, pari a circa 1.114€ al cambio attuale, con spedizioni previste da fine Settembre. Per il momento non ci sono conferme su un arrivo in Europa, ma il debutto sembra probabile, vista l’attenzione sempre più alta verso prodotti ibridi tra intrattenimento domestico e professionale.