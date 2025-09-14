Very Mobile, promo folle con 200 GB per ex clienti WindTre

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre stanno ricevendo una interessante proposta da parte di Very Mobile. L’operatore virtuale sta infatti proponendo a questi ultimi l’attivazione di una super offerta di rete mobile comprendente fino a ben 200 GB di traffico dati. Si tratta in particolare della super offerta nota con il nome di Very 4,99 200 Giga e quest’ultima includerà anche la possibilità di navigare con le nuove reti di quinta generazione.

Very 4,99 200 Giga, super offerte proposta ad alcuni ex clienti di WindTre

Nello specifico, con Very 4,99 200 Giga gli utenti potranno per l’appunto utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a ben 200 GB di traffico dati ma non solo. Questi saranno anche validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione. In alcuni casi , l’operatore sta anche proponendo la navigazione in 5G alla massima velocità disponibile. Oltre a questo, nel bundle sono anche compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri.

Il costo che gli ex clienti di WindTre dovranno sostenere per questa offerta è pari a soli 4,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di proporre gratuitamente senza costi extra il primo mese di rinnovo dell’offerta. Come spesso accade, l’operatore virtuale Very Mobile ha avviato una campagna SMS per avvisare gli ex clienti di WindTre di questa opportunità. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore agli ex clienti selezionati.

“Cosa aspetti? Se passi a Very entro il 18/9, a 4,99 euro al mese hai 200 Giga, minuti e SMS illimitati PER SEMPRE. E un mese è omaggio! Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo-499e o nei negozi Very”.