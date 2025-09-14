Tesla, novità robotaxi: i conducenti umani verranno eliminati presto

I robotaxi Tesla ad Austin e San Francisco mostrano modalità di supervisione molto diverse. Nella città californiana, il Safety Driver resta sempre al volante, pronto a intervenire in qualsiasi momento. Ad Austin, i primi test prevedevano un supervisore sul lato passeggero, incaricato solo di osservare e agire in caso di emergenza. La scelta ha suscitato curiosità e dubbi tra gli esperti di guida autonoma. Con l’estensione dei test sulle autostrade, Tesla ha deciso di riposizionare temporaneamente il supervisore al volante. La motivazione era data dal fatto che i percorsi ad alta velocità richiedono maggiore controllo, soprattutto nelle prime fasi. Un veicolo, ora come ora, può davvero guidare da solo senza un umano pronto a intervenire?

Elon Musk e la transizione verso l’autonomia completa delle Tesla

Elon Musk ha dichiarato che la presenza del conducente umano serve solo nei primi mesi per garantire sicurezza aggiuntiva. Secondo il CEO, questa fase iniziale è cruciale per costruire fiducia nel pubblico e nelle autorità regolatorie. Un singolo incidente, ha spiegato, potrebbe danneggiare non solo la reputazione dei Robotaxi Tesla, ma l’intera percezione della guida autonoma. La rimozione dei Safety Driver segna quindi un passo in avanti e decisivo nella strategia dell’azienda, finalizzata a testare e migliorare gli algoritmi basandosi sui dati raccolti dalla flotta. Le strade americane potrebbero così diventare laboratorio vivente della tecnologia Tesla, dove ogni chilometro percorso senza intervento umano contribuisce all’apprendimento del sistema.

Il settore dei robotaxi vede competitor già attivi come Waymo, che testano veicoli senza conducenti di sicurezza in aree limitate. Tesla, secondo Musk, punta a un approccio più esteso, con mezzi capaci di affrontare traffico urbano e autostrade. Come reagiranno regolatori e cittadini di fronte a più auto senza supervisione umana? La strategia di Tesla sembra fiduciosa nella tecnologia e nella raccolta costante di dati per perfezionare ogni movimento del veicolo. Come andrà a finire? L’idea di coprire metà del territorio americano entro fine anno appare ambiziosa e sfidante, ma Musk sottolinea che la sicurezza rimane priorità assoluta cercando di rassicurare tutti. Il futuro dei robotaxi sembra avanzare a passi rapidi, con tensione e attesa palpabile lungo ogni strada percorsa.