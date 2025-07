Surface Laptop 5G: il futuro del lavoro mobile ha una nuova forma

Microsoft ha svelato ufficialmente il nuovo Surface Laptop 5G. Parliamo di un dispositivo pensato per rispondere alle esigenze sempre più dinamiche dei professionisti moderni. Il portatile, equipaggiato con processori Intel Core Ultra di seconda generazione e uno schermo da 13,8”, sarà disponibile dal 26 agosto esclusivamente per clienti aziendali. Accanto a questo modello, l’ azienda ha anche annunciato l’arrivo immediato delle nuove versioni di SurfacePro da 12” e Laptop da 13”.

Surface Laptop 5G: design intelligente e sicurezza su misura per l’IT aziendale

A rendere il Surface Laptop 5G un alleato ideale per il lavoro in mobilità è l’integrazione di un modem 5G avanzato, supportato da sei antenne inserite nella parte superiore del corpo. Tale configurazione consente una connessione veloce, stabile e sicura, anche in assenza di reti Wi-Fi. Le antenne si regolano automaticamente in base all’ambiente e all’orientamento d’uso. In più, è possibile usarlo come hotspot mobile, una funzione particolarmente utile per chi lavora spesso fuori ufficio.

Il nuovo laptop è stato realizzato con un laminato multistrato personalizzato, pensato per facilitare il passaggio dei segnali radio senza compromettere robustezza o leggerezza. Il peso è contenuto sotto 1,36kg e il pc è compatibile sia con NanoSIM che con eSIM. Durante lo sviluppo, Microsoft ha eseguito test in ambienti reali, case, uffici e scenari in movimento, per ottimizzare la gestione delle reti e garantire un passaggio fluida tra connessioni diverse.

Dal punto di vista della sicurezza e della gestione IT, il Surface Laptop 5G integra funzionalità avanzate come Windows Autopilot, Intune e il Surface-Management Portal. Gli amministratori possono gestire i dispositivi da remoto fin dal primo avvio, applicando policy, aggiornamenti e profili eSIM. Con l’aggiunta del Security Copilot su Intune, l’IT può identificare vulnerabilità e reagire all’ istante. È anche disponibile un filtro PanzerGlass Privacy Screen per proteggere i dati visivi in ambienti condivisi.

Insomma, il Surface Laptop 5G entra a far parte della gamma Copilot+ PC. La nuova tipologia di dispositivi basati sull’ uso dell’ intelligenza artificiale. Microsoft, così facendo, ha colto l’occasione per ribadire la necessità di abbandonare Windows 10, il cui supporto terminerà il 14 ottobre 2025, in favore di soluzioni moderne e AI-ready.