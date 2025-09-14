Truffa online: la nuova mail di oggi potrebbe fregare le persone

È capitato a milioni di utenti di ricevere messaggi ai quali a primo impatto hanno creduto. Oggi vogliamo segnalare una truffa che si diffonde mediante un testo in particolare che viene girato tramite e-mail soprattutto alle persone più inesperte. In basso ci sono tutte le informazioni che possono aiutare chiunque a sventare la truffa.

Ancora una truffa e ancora tante paure: ecco i messaggi che mettono a rischio la sicurezza degli utenti

Il messaggio arrivato in queste ore potrebbe fregare le persone perché molti utenti in esperti credono ancora che occasioni del genere possano proporsi tramite il web. Una nuova e-mail parla addirittura di una bella donna che cerca compagnia, cosa che non rispecchia assolutamente la realtà. Qui in basso c’è il messaggio che nasconde dunque il tranello; ricordiamo che non bisogna assolutamente cliccare su eventuali link e non scaricare allegati. Ecco il testo completo dal quale dovete guardarvi le spalle:

“Ciao!

Sono Gertrud e ho 31 anni.

Una lettera inaspettata, ma a volte la vita riserva proprio queste sorprese…

Dopo una lite con mio marito ho deciso di prendermi una pausa, mi sono fermata in hotel e all’improvviso ho capito

quanto mi manca una semplice comunicazione umana.

Non voglio essere triste da sola quando potrei conoscere qualcuno di nuovo e semplicemente passare una bella serata.

Che ne pensi di conoscerci meglio e trascorrere un po’ di tempo piacevole insieme? Ci stai?

Non posso lasciare qui il mio numero di telefono e non voglio rischiare a scrivere via e-mail — così è più tranquillo e sicuro.

Se ti va di chiacchierare, dai un’occhiata al sito di incontri — questo è il mio nickname, inseriscilo nella ricerca — SoftMiracle

Forse hai già un account su questo social network, allora per te sarà ancora più facile.

Lì è tutto più semplice e anonimo — magari riusciamo a rendere questa serata più piacevole per entrambi.”