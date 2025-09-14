CapCut si aggiorna con l’AI Suite: cos’è e come sfruttarla al meglio

L’intelligenza artificiale diventa sempre più pervasiva su CapCut, l’app più utilizzata per l’editing di foto e video, strettamente connessa alla condivisione di video su TikTok. Attraverso l‘AI Suite, la piattaforma propone una nuova esperienza utente che mira a rendere più rapida ed efficiente la creazione di contenuti. La novità è rivolta principalmente ai creator, i quali ricevono la possibilità di ottenere e sfruttare numerosissimi funzionalità attraverso le quali realizzare video, immagini, audio e avatar.

CapCut AI Suite: cos’è e quali vantaggi offre

Lo scopo principale dell’AI Suite è quello di ridurre i tempi di realizzazione e condivisione dei contenuti, la pianificazione e la creazione della sceneggiatura, così come il recupero delle risorse necessarie e il montaggio sono tutte operazioni che spesso rendono i tempi di creazione molto prolissi. Ma grazie al ricorso ai vari servizi proposti dal kit AI Suite di CapCut i tempi possono essere più che dimezzati.

La piattaforma propone AI Story Maker, che mira a facilitare lo sviluppo di un’idea realizzando uno script a partire da un semplice argomento; a rendere il tutto ancora più concreto ci pensa Risorse generative, che crea audio e immagini attinenti all’argomento trattato. Le modifiche possono essere apportare rapidamente tramite gli Strumenti di trascrizione, che consentono di aggiungere didascalie o rimuovere le parole di riempimento; con il Traduttore AI video, è possibile aggiungere traduzioni da più lingue; e, grazie ad AutoCut e AIClipper i montaggi richiederanno pochi istanti. Applicare i filtri diventa ancora più semplice tramite Miglioramento automatico e Stili automatici, due strumenti capaci di apportare migliorie ai colori, applicare il trucco e modellare i lineamenti del viso. Altrettanto utili si dimostrano AI Remove e Rimuovi sfondo.

Il kit di funzionalità proposto da CapCut appare così completo grazie alle numerosissime opzioni presenti. L’editor di video e immagini si propone così come strumento essenziale per chiunque desideri velocizzare il processo di realizzazione dei contenuti da postare online.