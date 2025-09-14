Ad
domenica, Settembre 14, 2025
domenica, Settembre 14, 2025
News

CapCut si aggiorna con l’AI Suite: cos’è e come sfruttarla al meglio

Scopri come l'AI Suite di CapCut rivoluziona l'editing video e foto, rendendo la creazione di contenuti più rapida ed efficiente.

scritto da Giorgia Leanza

L’intelligenza artificiale diventa sempre più pervasiva su CapCut, l’app più utilizzata per l’editing di foto e video, strettamente connessa alla condivisione di video su TikTok. Attraverso l‘AI Suite, la piattaforma propone una nuova esperienza utente che mira a rendere più rapida ed efficiente la creazione di contenuti. La novità è rivolta principalmente ai creator, i quali ricevono la possibilità di ottenere e sfruttare numerosissimi funzionalità attraverso le quali realizzare video, immagini, audio e avatar.

CapCut AI Suite: cos’è e quali vantaggi offre

 

Lo scopo principale dell’AI Suite è quello di ridurre i tempi di realizzazione e condivisione dei contenuti, la pianificazione e la creazione della sceneggiatura, così come il recupero delle risorse necessarie e il montaggio sono tutte operazioni che spesso rendono i tempi di creazione molto prolissi. Ma grazie al ricorso ai vari servizi proposti dal kit AI Suite di CapCut i tempi possono essere più che dimezzati.

La piattaforma propone AI Story Maker, che mira a facilitare lo sviluppo di un’idea realizzando uno script a partire da un semplice argomento; a rendere il tutto ancora più concreto ci pensa Risorse generative, che crea audio e immagini attinenti all’argomento trattato. Le modifiche possono essere apportare rapidamente tramite gli Strumenti di trascrizione, che consentono di aggiungere didascalie o rimuovere le parole di riempimento; con il Traduttore AI video, è possibile aggiungere traduzioni da più lingue; e, grazie ad AutoCut e AIClipper i montaggi richiederanno pochi istanti. Applicare i filtri diventa ancora più semplice tramite Miglioramento automatico e Stili automatici, due strumenti capaci di apportare migliorie ai colori, applicare il trucco e modellare i lineamenti del viso. Altrettanto utili si dimostrano AI Remove e Rimuovi sfondo. 

Il kit di funzionalità proposto da CapCut appare così completo grazie alle numerosissime opzioni presenti. L’editor di video e immagini si propone così come strumento essenziale per chiunque desideri velocizzare il processo di realizzazione dei contenuti da postare online.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Giorgia Leanza

Diplomata in Scienze Umane, Giorgia Leanza è una studentessa di Lettere Moderne presso l'Università di Catania. Appassionata d'arte, letteratura e tecnologia e si rifugia nella scrittura. Coltiva diversi interessi ed ha sempre un nuovo libro sul comodino.