Lepro: nuove opzioni per le luci smart

All’IFA 2025 di Berlino, tra i tanti dispositivi presentati, ha fatto parlare di sé la proposta di Lepro. La quale prova a ribaltare il concetto stesso di illuminazione domestica intelligente. L’idea di fondo è di non passare per un’assistente vocale, ma di “parlare” direttamente con le luci. È il principio che ha guidato lo sviluppo della nuova linea Lepro AI Lighting Pro Series. Una gamma di soluzioni che fonde design, tecnologia e intelligenza artificiale in un unico ecosistema. Il quale è stato pensato per rispondere a comandi vocali immediati.

Nuove proposte di Lepro: ecco i dettagli

La serie comprende prodotti diversi, ciascuno pensato per soddisfare esigenze specifiche. C’è la TB1-Pro AI, un’abat-jour da tavolo che integra tre spot ad anello regolabili singolarmente, ideale per creare punti luce personalizzati in spazi ristretti. Ci sono poi le S1-Pro AI, strisce luminose versatili e flessibili, e la N1-Pro AI, un tubo in stile neon che strizza l’occhio al design contemporaneo. Completa il pacchetto la OE1-Pro AI, una piantana capace di raggiungere i 1.000 lumen e di alternare sia tonalità RGB sia luce bianca calda a 2.700 Kelvin.

Tutti i dispositivi condividono un elemento distintivo: il microfono ambientale con intelligenza artificiale integrata. Basta pronunciare la hotword “Hey Lepro” per impartire i comandi, senza bisogno di smartphone o hub esterni. L’azienda non ha chiarito se l’elaborazione delle richieste avvenga localmente o su server remoti, ma sottolinea che la gestione delle luci è affidata al LightGPM Engine. Un modello AI addestrato non solo sulla tecnica dell’illuminazione, ma anche sulla psicologia del colore. Ciò significa che l’utente non è costretto a formulare istruzioni tecniche: basta chiedere un’atmosfera adatta a determinate occasioni e il sistema costruisce la scena luminosa in autonomia.

Riguardo la disponibilità, Lepro ha annunciato che la linea AI Lighting Pro Series arriverà inizialmente sul mercato nordamericano entro la fine dell’anno. Mentre la distribuzione internazionale seguirà in seguito, senza però una data precisa. Nessuna indicazione nemmeno sui prezzi, che restano al momento un dettaglio non svelato.