Galaxy S26 Edge: svelato il design?

Samsung sembra pronta a prepararsi al lancio della nuova serie Galaxy S26, attesa per l’inizio del 2026. Dopo le prime indiscrezioni, basate su fotografie di semplici modellini, oggi arriva un tassello più consistente: i render di Galaxy S26 Edge. Le immagini sono state diffuse dal portale AndroidAuthority in collaborazione con OnLeaks. Si tratterebbe di rappresentazioni derivate direttamente dai file CAD, e dunque piuttosto vicine a quello che sarà l’aspetto reale dello smartphone.

Samsung: quali sono i dettagli emersi sul Galaxy S26 Edge?

Il dettaglio che più salta all’occhio è l’abbandono della cosiddetta “pillola” introdotta con Galaxy S25 Edge. Al suo posto compare una camera-bar che attraversa il dispositivo da parte a parte. Da un lato, la barra dona maggiore coerenza al design, perché lo spessore risulta distribuito in modo uniforme. Dall’altro, la superficie occupata dalla sporgenza è più ampia rispetto al modello precedente, e ciò sembra quasi contraddire la filosofia di leggerezza e sottigliezza che ha sempre caratterizzato la variante Edge.

E non è tutto. Osservando le immagini trapelate, non si può evitare un confronto con Apple. L’azienda di Cupertino ha presentato i nuovi iPhone 17, tra le novità più commentate c’è proprio la scelta di adottare una camera-bar posteriore sui modelli Pro e Pro Max. Una decisione che ha fatto emergere, a sua volta, paragoni con i Pixel di Google e con alcuni smartphone di marchi cinesi. In tale contesto, l’arrivo di Galaxy S26 Edge con un approccio simile rischia inevitabilmente di essere letto come una risposta diretta.

Per ora, i render non offrono dettagli su materiali o colorazioni, né sulle novità tecniche che accompagneranno il dispositivo. Eppure, bastano tali immagini per capire che Samsung sta preparando una svolta estetica importante. E come spesso accade, sarà solo il tempo a stabilire se tale scelta riuscirà a convincere appassionati e critica. O se invece verrà percepita come un passo obbligato per non restare indietro rispetto alla concorrenza.