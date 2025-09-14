Ad
Galaxy S26 Edge: svelato il design?

I file CAD hanno svelato il design dei nuovi Galaxy S26 Edge. Sembra però che ci siano un po' troppe somiglianze con altri smartphone. Quale?

scritto da Margareth Galletta
Galaxy S26 Edge

Samsung sembra pronta a prepararsi al lancio della nuova serie Galaxy S26, attesa per l’inizio del 2026. Dopo le prime indiscrezioni, basate su fotografie di semplici modellini, oggi arriva un tassello più consistente: i render di Galaxy S26 Edge. Le immagini sono state diffuse dal portale AndroidAuthority in collaborazione con OnLeaks. Si tratterebbe di rappresentazioni derivate direttamente dai file CAD, e dunque piuttosto vicine a quello che sarà l’aspetto reale dello smartphone.

Samsung: quali sono i dettagli emersi sul Galaxy S26 Edge?

Il dettaglio che più salta all’occhio è l’abbandono della cosiddetta “pillola” introdotta con Galaxy S25 Edge. Al suo posto compare una camera-bar che attraversa il dispositivo da parte a parte. Da un lato, la barra dona maggiore coerenza al design, perché lo spessore risulta distribuito in modo uniforme. Dall’altro, la superficie occupata dalla sporgenza è più ampia rispetto al modello precedente, e ciò sembra quasi contraddire la filosofia di leggerezza e sottigliezza che ha sempre caratterizzato la variante Edge.

E non è tutto. Osservando le immagini trapelate, non si può evitare un confronto con Apple. L’azienda di Cupertino ha presentato i nuovi iPhone 17, tra le novità più commentate c’è proprio la scelta di adottare una camera-bar posteriore sui modelli Pro e Pro Max. Una decisione che ha fatto emergere, a sua volta, paragoni con i Pixel di Google e con alcuni smartphone di marchi cinesi. In tale contesto, l’arrivo di Galaxy S26 Edge con un approccio simile rischia inevitabilmente di essere letto come una risposta diretta.

Per ora, i render non offrono dettagli su materiali o colorazioni, né sulle novità tecniche che accompagneranno il dispositivo. Eppure, bastano tali immagini per capire che Samsung sta preparando una svolta estetica importante. E come spesso accade, sarà solo il tempo a stabilire se tale scelta riuscirà a convincere appassionati e critica. O se invece verrà percepita come un passo obbligato per non restare indietro rispetto alla concorrenza.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.