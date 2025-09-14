Google Foto: arriva Veo 3 con la generazione video

Google ha deciso di potenziare la sua piattaforma Foto, rendendola sempre più un laboratorio creativo in cui l’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale. A tal proposito, la novità più rilevante è l’arrivo di Veo 3, il modello di generazione video, finora disponibile solo attraverso Gemini. Con tale integrazione, la sezione “Crea” dell’applicazione non si limita più a offrire strumenti di ritocco o semplici collage. Veo 3 permette, infatti, di partire da una singola fotografia e trasformarla in un breve video animato, della durata massima di quattro secondi. L’audio non è ancora incluso, ma la qualità delle clip ha fatto un notevole balzo avanti. L’utente può scegliere di dare un tocco di movimento a un ricordo già presente in galleria o affidarsi all’opzione “Mi sento fortunato”. La quale genera in automatico l’animazione più adatta al contenuto.

Google Foto: ecco come trasformare le foto in brevi video

Oltre alle animazioni generate da Veo 3, l’azienda di Mountain View ha introdotto altre funzioni capaci di ampliare le possibilità creative. Con la scheda Remix, ad esempio, una foto può essere reinterpretata in stili completamente diversi. Passando dal tratto a matita al fumetto fino alle rappresentazioni tridimensionali. Lo strumento Collage consente invece di combinare più scatti in un layout personalizzato. Mentre la funzione Highlight crea veri montaggi accompagnati da musica. Costruiti a partire da un semplice testo di ricerca.

Non mancano poi le cosiddette Foto Cinematiche, che trasformano in scatti tridimensionali le immagini già presenti in libreria, e un’opzione veloce per generare GIF animate. Tutte tali possibilità sono raccolte nella nuova scheda “Crea”, collocata nella barra inferiore dell’app accanto alle sezioni “Raccolta” e “Cerca”.

Per ora l’integrazione di Veo 3 è disponibile solo negli Stati Uniti. L’utilizzo sarà gratuito, ma con un limite giornaliero di generazioni video. Mentre chi è abbonato ai pacchetti AI Pro e Ultra continuerà a godere di un numero maggiore di opzioni. Non è ancora stata comunicata una data per il lancio in Italia, ma è probabile che l’espansione avvenga nei prossimi mesi.