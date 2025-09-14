Iliad, al via i pre-ordini della nuova serie iPhone 17

Soltanto pochi giorni fa il colosso americano Apple ha presentato in veste ufficiale in tutto il mondo la sua nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i nuovi iPhone 17. Sono da poco partiti i pre-ordini di questi fantastici smartphone ora anche con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, sono partiti i pre-ordini anche con l’operatore telefonico Iliad. Gli utenti potranno acquistarli sia in comode rate mensili sia in un’unica soluzione.

Iliad , al via i pre-ordini dei nuovi smartphone di punta del colosso americano Apple

Sono da poco partiti anche con l’operatore telefonico Iliad i pre-ordini dei nuovi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi iPhone 17. Questa serie è composta in particolare da quattro modelli, ovvero i nuovi iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air. Gli utenti interessati potranno acquistarli con l’operatore Iliad sia in un’unica soluzione sia in comode rate mensili scegliendo di pagare tramite il finanziamento Findomestic.

Sono dunque disponibili i pre-ordini, mentre le prime consegne sono previste a partire dal prossimo 19 settembre 2025. Per tutti i modelli prescelti, si partirà dal taglio di memoria da ben 256 GB, mentre per i modelli più prestanti si potrà scegliere anche il taglio di memoria comprendente fino ad addirittura 1 TB di storage interno. Con l’operatore telefonico Iliad, i nuovi smartphone del colosso americano Apple saranno inoltre disponibili all’acquisto anche in tutte le nuove inedite colorazioni che sono state annunciate, tra cui quelle denominate Mist Blue, Lavender, Sage, Cosmic Orange e Deep Blue. I prezzi partiranno sempre da 979 euro per il modello base.

Gli utenti avranno inoltre la possibilità di scegliere se pagare per un totale di 12 rate mensili oppure per un totale di 24 rate mensili. In ogni caso, si avrà dunque la possibilità di acquistare comodamente i nuovi top di gamma iPhone 17 con l’operatore telefonico Iliad.