Fastweb+Vodafone: disponibile la prima offerta congiunta

È disponibile, da poco più di una settimana, la prima proposta di Fastweb+Vodafone. Il nuovo marchio ha introdotto una proposta commerciale congiunta che unisce, sotto un’unica offerta, servizi che tradizionalmente venivano venduti separatamente. L’idea è quella della convergenza totale. Il vantaggio economico più visibile è uno sconto che può raggiungere la cifra di 180 euro all’anno. Tale risparmio deriva da due riduzioni distinte. Una mensile di 4 euro applicata all’abbonamento Casa (che equivale a 48 euro su base annua). E un risparmio pari a 11 euro al mese collegato alle formule Fastweb Energia Flat Light, Full o Maxi, per un totale di 132 euro l’anno.

Nuova proposta congiunta per il marchio Fastweb+Vodafone

Per godere dell’intero sconto è richiesto che le tre componenti principali, la linea fissa, quella mobile e la fornitura di energia, restino attive per almeno dodici mesi. In alternativa, chi ha già sottoscritto uno solo dei servizi potrà aggiungere le altre due offerte e vedere applicata la stessa riduzione sul proprio canone.

E non è tutto. Il lancio porta con sé apparecchiature di nuova generazione. In alcune soluzioni di rete fissa è previsto il modem denominato Seven, che sfrutta lo standard Wi-Fi 7 e introduce il Multi-Link Operation per ottimizzare la gestione delle connessioni. Tale dispositivo è dotato anche di porte Ethernet in grado di raggiungere velocità fino a 2,5 Gbps. Per abitazioni con planimetrie ampie o per chi necessita di copertura in più piani, la proposta include un extender chiamato Seven Booster, anch’esso basato su Wi-Fi 7 e progettato per estendere la portata della rete domestica. Il tutto senza compromettere le prestazioni.

Riguardo al comparto mobile, le linee proposte possono prevedere traffico dati illimitato e un pacchetto roaming più generoso in Europa, esteso però anche alla Svizzera e al Regno Unito. L’offerta di Fastweb+Vodafone si completa con una serie di servizi accessori che vanno dalla protezione digitale alle coperture assicurative. Con opzioni specifiche per la casa e per gli animali domestici. Oltre a soluzioni per acquistare smartphone con condizioni agevolate. Infine, la componente energetica del pacchetto, Fastweb Energia Flat, propone elettricità interamente proveniente da fonti rinnovabili accompagnata dal servizio MonitorConsumi, che consente di visualizzare in tempo reale l’andamento dei propri consumi. Ciò per una gestione più consapevole della spesa.