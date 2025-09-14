Apple Glass: occhiali smart più intelligenti, anche nelle lenti

Il futuro secondo Apple potrebbe passare direttamente attraverso un paio di occhiali. Dopo Vision Pro, il gigante di Cupertino sembra pronto ad espandere la sua presenza nel mercato dei dispositivi indossabili. Con una gamma di prodotti che comprende anche occhiali smart. In attesa del debutto ufficiale, un nuovo brevetto registrato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) alimenta l’interesse. Si tratta di un sistema che rende le lenti degli Apple Glass capaci di reagire automaticamente agli stimoli ambientali e contestuali.
Con gli Apple Glass, l’azienda ha una visione che unisce tecnologia e comfort d’uso
Intitolato “Triggered Dimming And Undimming Of A Head-Mountable Device”, il documento descrive una tecnologia in grado di regolare la trasparenza delle lenti in base alla situazione. Le lenti potrebbero scurirsi o schiarirsi a seconda che l’utente sia all’aperto o al chiuso. Oppure in conversazione o impegnato in altre attività. Un’evoluzione che unisce l’intelligenza degli iPhone alla comodità delle lenti fotocromatiche. Con l’unico obiettivo di offrire un’esperienza completamente automatizzata.
Apple punta a eliminare del tutto l’interazione manuale per regolare la visibilità degli occhiali. Definita nei documenti ufficiali come un’operazione “macchinosa” e poco naturale. Il nuovo sistema renderebbe inutili modifiche tramite iPhone o altri dispositivi. Le lenti intelligenti, infatti, si adatterebbero autonomamente non solo alla luce, ma anche al contesto e alle preferenze impostate dall’utente. Migliorando così la fruibilità sia nella vita quotidiana che nei contesti professionali.
Sebbene si tratti ancora di un brevetto — e quindi di una proposta teorica — la direzione tracciata è chiara. Apple sembra voler sviluppare occhiali smart più discreti e socialmente accettabili rispetto ai visori attuali. Un accessorio pensato per essere indossato tutto il giorno. Che si adatta in modo intelligente all’ambiente circostante e risponde ai bisogni dell’utente in tempo reale. Se davvero l’azienda riuscirà a portare sul mercato una versione concreta di questa idea, gli Apple Glass potrebbero segnare una svolta nel modo in cui viviamo la tecnologia indossabile.