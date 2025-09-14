Google rivoluziona Cerchia e Cerca: ora la traduzione scorre con te

La funzione “Cerchia e Cerca“, evoluzione diretta di Google Lens, si afferma sempre di più come strumento indispensabile per gli utenti Android. L’ultima novità annunciata da Google introduce una modifica sostanziale all’esperienza di traduzione. Ora il testo può essere tradotto mentre si scorre sullo schermo. In precedenza infatti, avviare “Cerchia e Cerca” congelava l’immagine, rendendo così molto macchinoso consultare i testi più lunghi. Con questo aggiornamento, invece, tutto cambia. È possibile mantenere attiva la traduzione anche durante lo scroll, offrendo una lettura più fluida e continua. Ma soprattutto senza interruzioni.

Il nuovo aggiornamento di Cerchia e Cerca semplifica la vita digitale

La nuova modalità si chiama “Scorri e traduci” e permette di superare i limiti imposti dallo spazio ristretto del display. Se prima si era costretti a chiudere e riaprire la funzione per ogni porzione di testo, ora tutto avviene in modo fluido e dinamico. L’utente deve semplicemente tenere premuto il tasto Home o la barra di navigazione per avviare lo strumento. Poi toccare “Traduci” e infine selezionare l’opzione dedicata allo scorrimento. Il tutto è un’innovazione pensata soprattutto per chi legge contenuti in lingue straniere su app, siti e documenti complessi.

Ma le novità non si fermano qui. La traduzione resta attiva anche quando si passa da un’app all’altra. Questo permette un utilizzo trasversale della funzione, rendendola sempre disponibile senza doverla riavviare. È una soluzione comoda per chi lavora con documenti multilingua, consulta siti stranieri o comunica in più lingue. Il rollout dell’aggiornamento è già iniziato e riguarda alcuni dispositivi Samsung Galaxy, sebbene Google non abbia indicato con precisione quali. È probabile che i primi modelli a beneficiarne siano i flagship della serie Galaxy S25. Insieme ai nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Flip 7.

Questa implementazione segna un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale. Soprattutto nelle funzionalità quotidiane dei dispositivi mobili. Con “Scorri e traduci”, Google migliora sensibilmente l’accessibilità linguistica e semplifica un’azione che fino a ieri era frammentata e poco fluida.