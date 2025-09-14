Google multata per 425 milioni di dollari per violazione della privacy

Una giuria federale in California ha deciso che Google dovrà pagare circa 425 milioni di dollari in una causa collettiva per violazione della privacy. Al centro del procedimento c’è l’accusa che, per un arco di tempo di otto anni, l’azienda abbia continuato a raccogliere dati dagli utenti — anche tramite app di terze parti. Questo è avvenuto nonostante questi avessero disattivato l’impostazione “Web & App Activity”, che dovrebbe bloccare il tracciamento. Il numero di utenti coinvolti è molto alto, così come quello dei dispositivi interessati.

Cosa ha stabilito la giuria e cosa rischia Google con questa multa

Secondo la decisione del tribunale, Google è risultato responsabile di due dei tre capi d’accusa presentati nella causa. In particolare, per invasione della privacy e per aver avuto l’accesso ai dati dell’attività degli utenti anche quando il controllo per impedirlo era attivo. Nonostante gli utenti avessero esplicitamente disattivato questa funzione, alcune attività continuavano a inviare informazioni. Tra queste, vi erano quelle legate ad app esterne che utilizzano strumenti di analisi dati collegati a Google.

Il risarcimento è significativo: circa 4 dollari per dispositivo nella classe che ha citato in giudizio l’azienda. Questo totale abbraccia decine di milioni di dispositivi. Google contesta i fatti e afferma che i dati raccolti fossero pseudonimizzati, non riconducibili a utenti specifici. Inoltre, sostiene che le impostazioni di privacy siano rispettate secondo come sono concepite nei prodotti. L’azienda ha fatto sapere che farà appello contro la sentenza.

Implicazioni per la privacy e i consumatori

Questo verdetto ha un significato importante. Ribadisce che le impostazioni della privacy devono essere chiare, trasparenti e rispettate. Disattivare un’opzione come “Web & App Activity” dev’essere un segnale che non va ignorato. Inoltre, non dovrebbe essere scavalcato da software di analisi nascosti. Per gli utenti, significa controllare attentamente le proprie impostazioni. Devono leggere le opzioni legate alla privacy in ogni app e preferire applicazioni che garantiscano controlli trasparenti.

Per le aziende tech, la sentenza rappresenta un segnale forte sulle politiche opache e le raccolte di dati invisibili. Queste possono tradursi in responsabilità molto costose. È probabile che vedremo un’attenzione crescente da parte dei tribunali. Ci si concentrerà su come vengono presentate le opzioni per proteggere la privacy e su come le aziende gestiscono i dati raccolti. Questo avverrà anche quando l’utente crede di averli protetti.