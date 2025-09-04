Fastweb+Vodafone lancia la prima offerta integrata: fisso, mobile ed energia insieme

Dal 4 settembre prende ufficialmente il via la prima offerta congiunta di Fastweb+Vodafone, frutto dell’acquisizione della divisione italiana di Vodafone da parte di Swisscom. Per tutti i più curiosi, l’offerta è già presente all’interno dei negozi sia Vodafone che Fastweb e può essere attivata sia dai nuovi clienti che da coloro che hanno già un’offerta o un servizio con uno dei due gestori.

Dettagli dell’offerta Fastweb+Vodafone

Chi sceglie la nuova soluzione può combinare una o più linee mobili con i servizi di casa e l’energia elettrica, ottenendo uno sconto annuo fino a 180 euro.

Linea fissa : alcune soluzioni prevedono il nuovo modem WiFi 7 Seven , con porte Ethernet fino a 2,5 Gbps, tecnologia Multi-Link Operation per gestire più bande contemporaneamente e materiali riciclati. È incluso anche l’ EcoMode per monitorare i consumi, mentre per le abitazioni più grandi è disponibile l’extender Seven Booster .

Mobile : chi aderisce può avere giga illimitati in Italia e un vantaggio sul roaming internazionale. Per la prima volta, infatti, il traffico voce e dati sarà utilizzabile senza limiti anche in Svizzera e Regno Unito .

Energia: il pacchetto Fastweb Energia Flat garantisce energia al 100% da fonti rinnovabili, con un canone fisso mensile e un conguaglio a fine anno in base ai consumi reali. Grazie al servizio MonitorConsumi è possibile controllare i consumi in tempo reale e ricevere consigli mirati.

L’offerta include anche servizi aggiuntivi, come soluzioni di cybersicurezza, assicurazioni per la casa o per gli animali domestici ed extender WiFi.

Condizioni per ottenere lo sconto

Lo sconto annuo di 180 euro è valido per i clienti che attivano contestualmente tutti e tre i servizi (mobile, fisso ed energia) entro il 31 ottobre 2025, salvo proroghe, o per chi abbina la ricarica automatica con offerta casa e pacchetto energia.

Il bonus è applicato ogni mese in questo modo:

4 € al mese di sconto sull’offerta casa (48 € l’anno);

11 € al mese sul canone dell’offerta Fastweb Energia Flat (132 € l’anno).

Per mantenere lo sconto, le tre offerte devono restare attive per almeno 12 mesi consecutivi.