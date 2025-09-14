Esselunga MAXI OCCASIONE: smartphone Xiaomi Redmi Note 13 in OFFERTA

Ad
Da Esselunga la spesa diventa occasione per un regalo speciale che spunta tra i reparti e sorprende quando meno te lo aspetti

scritto da Rossella Vitale
Tu ci vai per la spesa classica, magari per due pacchi di farina, e finisci davanti a un’offerta che non avevi previsto. È questa la magia di Esselunga: trasformare la routine in qualcosa che ha sempre un piccolo colpo di scena. Non è solo questione di scaffali pieni e corsie ordinate, ma della capacità di catturare la tua attenzione con il dettaglio giusto al momento giusto. Perché se da un lato torni a casa con quello che serve davvero, dall’altro porti con te un pizzico di novità. Esselunga riesce a dare a ogni visita una sfumatura diversa, fatta di sorprese e piccoli extra che rendono la giornata meno scontata. Ed è proprio quando non ci pensi che arriva l’occasione capace di farti dire “ok, questa volta vale la pena”.

Xiaomi Redmi Note 13: uno smartphone spettacolare ora in promo solo con Esselunga

xiaomi esselunga promo

Ed eccola lì, l’offerta di Esselunga che cambia la prospettiva: lo Xiaomi Redmi Note 13 si presenta tra i prodotti in evidenza, pronto a catturare la tua attenzione. Non capita tutti i giorni di trovare uno smartphone accanto agli scaffali dei generi alimentari, ma Esselunga sa bene che l’effetto sorpresa è il miglior modo per convincerti. Lo Xiaomi Redmi Note 13 ha undisplay 6,67’’ oltre che come sistema operativo Android 13. Il processore è il favoloso Snapdragon 685   e la RAM è da ben 8GB. Il modello possiede anche tripla fotocamera 108+8+2 Mpixel, selfie 16 Mpixel e se preoccupa la batteria c’è la ricarica veloce 33W. Con il suo prezzo fissato a 159,00 €, la proposta di Esselunga diventa subito concreta e difficile da ignorare. È il segnale che la tecnologia non deve aspettare uno store specializzato, può arrivare anche mentre sei frustrato per la spesa per la dieta.

