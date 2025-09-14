AliExpress sconta la PlayStation 5 con Call of Duty: Black Ops 6 a un prezzo INCREDIBILE

L’offerta di questi giorni attivata su AliExpress vede ridurre di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere in fase di acquisto di PlayStation 5, soluzione decisamente apprezzata da tutti i gamer dislocati sul territorio italiano, per la sua capacità di ridurre fortemente il prezzo d’acquisto.
Sony PS5, abbreviazione di PlayStation 5, non dovrebbe assolutamente aver bisogno di presentazioni, trattasi a tutti gli effetti di una delle migliori console di sempre, con la sua capacità di arrivare e raggiungere il 4K a 120fps (solo con HDMI 2.1 compatibile), offrendo incredibili possibilità di gioco su moltissimi titoli, sia esclusive che non.
Una delle più grandi innovazioni della generazione corrente è sicuramente rappresentata dal DualSense, ovvero il joystick con feedback aptico che il consumatore si ritrova a poter utilizzare, godendo nel contempo di una esperienza davvero più unica che rara, molto più immersiva e coinvolgente rispetto al passato.
AliExpress, ecco quanto vi costa la PS5
PS5 nel corso degli ultimi mesi ha subito vari aumenti di prezzo, fino a raggiungere circa 549 euro, per quanto riguarda la sua versione Digital. Al giorno d’oggi su AliExpress è possibile approfittare di uno sconto importante sul suo listino, difatti il consumatore può abbracciare una riduzione di quasi 100 euro, arrivando a dover sostenere un investimento finale che corrisponde a 457,99 euro, a questo link.
Ciò che rende la promozione ancora più interessante è sicuramente la possibilità di avere, incluso nel prezzo, il gioco Call of Duty: Black Ops 6. In questo modo il consumatore può godere sin da subito dell’ottima reattività di una console nata per stupire, disponibile nella colorazione bianca (anche se le cover possono essere sostituite e acquistate a parte), con incluso anche il joystick esattamente nella stessa colorazione.
Spedizione a domicilio dall’interno dell’Unione Europea completamente gratuita per tutti gli ordini, e senza dazi doganali da pagare.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.