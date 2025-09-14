Very Mobile: questa promo con il 5G ha un prezzo incredibile

Al giorno d’oggi, ogni utente insieme all’acquisto del proprio smartphone attiva una promozione telefonica in modo da poter sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal suo dispositivo, l’offerta telefonica infatti è indispensabile per consentire all’utente di sfruttare i minuti, SMS gigabyte di traffico dati che al giorno d’oggi rappresentano la chiave di accesso diretta alla vita digitale di ognuno di noi, almeno a disposizione un’offerta che riesca a tenere testa ai nostri bisogni, ovviamente è fondamentale e ogni utente attiva quella che reputa più adatta, in Italia fortunatamente le offerte non mancano dal momento che i cataloghi sono davvero ricchi e corposi.

L’offerta in questione ovviamente deve essere scelta con attenzione dal momento che deve permetterci di svolgere tutte le nostre attività per l’intera durata del mese di fatturazione fino al rinnovo successivo, onde evitare di restare scoperti, di conseguenza prima di attivare una promozione è utile scandagliare con attenzione il mercato e trovare quella che reputiamo più giusta.

Oggi vi proponiamo un’offerta che arriva dall’operatore tinto di verde very mobile, l’operatore in questione da diversi anni rappresenta un punto saldo del mercato della telefonia e non si smentisce dal momento che ha deciso di lanciare un’offerta che permette di ottenere il 5G ad un prezzo davvero vantaggioso.

5G ad ottimo prezzo

L’offerta di cui parliamo oggi offre all’utente ben 150 GB di traffico dati in connessione 5G abilitata con minuti ed SMS limitati verso tutti, non è finita qui, l’offerta infatti vi offrirà un mese completamente gratuito dopodiché inizierete a pagare il costo mensile che ammonta a soli 5,99 €, l’offerta può essere attivata direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore telefonico tramite l’accesso autenticato, dopodiché potrete godere della nostra promozione senza nessun tipo di problema, come se non bastasse l’offerta supporta anche la portabilità da determinati operatori virtuali che sono consultabili in un elenco presente all’interno del sito ufficiale in pochi semplici clic.