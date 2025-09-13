Xiaomi TV Box con sconto del 60% su AliExpress solo questi giorni

La Xiaomi TV Box disponibile in questi giorni su AliExpress propone uno sconto davvero molto interessante, un prodotto compatibile con la maggior parte dei televisori attualmente in commercio, e perfetto per essere utilizzato anche in mobilità, sebbene comunque richieda sempre il collegamento alla presa a muro, essendo assente una batteria interna.

Si tratta della Xiaomi TV Box S di terza generazione, permette di raggiungere una qualità di riproduzione in 4K Ultra HD, con collegamento bluetooth 5.2, passando anche per il WiFi 6 e una buonissima stabilità di connessione generale. La configurazione attualmente in vendita in promozione su AliExpress prevede la presenza di 2GB di RAM e di 32GB di memoria interna, non espandibile in alcun modo.

Il sistema operativo preinstallato al suo interno è la Google TV, perfetta per riuscire a godere delle più grandi e interessanti funzioni, tra cui l’accesso agli applicativi di streaming più amati e richiesti dal pubblico, quali sono Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Paramount+ e altri ancora. Il collegamento è rapidissimo, poiché basta connetterlo al televisore/monitor tramite la porta HDMI e poi provvedere al collegamento alla presa di corrente per l’alimentazione, e il gioco è fatto.

Xiaomi TV Box è scontatissima su AliExpress

Occasione davvero da non perdere se considerate il prezzo finale di vendita del prodotto, si parte da un listino di 124,18 euro, per scendere di circa 71,40 euro, e arrivare a un investimento finale da sostenere corrispondente a soli 52,78 euro. Lo potete ordinare collegandovi subito qui.

Come è esattamente accaduto per gli altri modelli e prodotti di cui vi abbiamo parlato in passato, anche in questo caso la spedizione avviene dall’interno dell’Unione Europea, precisamente dalla Spagna con consegna entro 5 giorni lavorativi, e spedizione completamente gratuita. I resi, come era lecito immaginarsi, è possibile effettuarli gratuitamente entro 90 giorni dall’ordine stesso, in totale sicurezza per evitare problematiche di alcun tipo.