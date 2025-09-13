WhatsApp: entrare in questo gruppo potrebbe farvi perdere molti soldi

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza costantemente l’applicazione di messaggistica istantanea per restare in contatto con i propri cari e scambiare i messaggi costantemente in modo facile e veloce, l’applicazione di messaggistica ovviamente è WhatsApp che nell’ultimo decennio è diventata l’applicazione maggiormente presente su tutti i dispositivi multimediali in circolazione, il merito ovviamente è della società e del team di sviluppo che si occupano di fornire l’applicazione di tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero ben fatta e fluida.

Col passare degli anni dunque WhatsApp ha conquistato un bacino di fedelissimi che ormai supera quota 2 miliardi di utenti, un traguardo davvero assoluto difficile da superare e che mette WhatsApp al primo posto di tutte le classifiche delle applicazioni maggiormente circolanti in rete, tutto ciò nonostante possa sembrare un grande traguardo rappresenta purtroppo un problema sotto un altro punto di vista, questa grande notorietà infatti ha tratto le attenzioni dei truffatori, nello specifico questi soggetti vedono WhatsApp come la chiave di accesso a un bacino di vittime potenziali davvero molto ampio.

Di conseguenza i truffatori ormai da diverso tempo hanno iniziato a praticare le loro truffe online direttamente su WhatsApp con esiti decisamente problematici, il fenomeno si è diffuso praticamente ovunque è colpisce in modo indiscriminato tutti gli utenti, anche qui in Italia ovviamente il problema si è presentato puntualissimo e molte persone stanno ricevendo strani messaggi dietro i quali si celano tentativi di truffa.

Problema diffuso

Oggi vi parliamo dell’ultima truffa esordita qui in Italia che purtroppo sta flagellando davvero tutti, la truffa in questione si presenta la vittima improvvisamente attraverso un gruppo all’interno del quale viene aggiunta senza consenso, all’interno di questo gruppo si propone al malcapitato di guadagnare denaro facilmente svolgendo alcuni piccoli compiti, i truffatori spacciandosi per collaboratori YouTube infatti propongono alla vittima di mettere like ad alcuni video in cambio di somme di denaro inviate tramite bonifico, il denaro viene inviato veramente e serve a far abbassare la guardia al malcapitato, in un secondo momento infatti i truffatori propongono alla vittima di inviare a sua volta qualche centinaio di euro promettendole di rimandare indietro la somma moltiplicata più volte, la truffa si palesa proprio in quel momento dal momento che non appena inviate quei soldi i truffatori spariscono nel nulla, con la somma di denaro irrecuperabile per sempre.