Amazon fa un REGALO a tutti con lo sconto di 480 euro sul Motorola Razr 60 Ultra

Arriva giusto in questi giorni una promozione molto interessante su Amazon, dove avete la possibilità di mettere le mani su Motorola Razr 60 Ultra, smartphone che non ammette repliche, uno dei foldable più amati e discussi dell’intero panorama mondiale, considerando appunto la riduzione della spesa complessiva di 480 euro su Amazon.

Tutto ha inizio con una scheda tecnica di primissimo livello, se considerate che a tutti gli effetti parliamo di un device caratterizzato da un peso di 199 grammi e dimensioni, una volta aperto, di 171,48 x 73,99 x 7,19 millimetri di spessore. Essendo un foldable, o meglio un flip-phone, sono presenti due display: uno interno da 7 pollici, LTPO AMOLED con refresh rate che oscilla tra 1 e 165 Hz, raggiungendo una risoluzione di 1224 x 2912 pixel e 464 ppi, per arrivare poi all’esterno da 4 pollici, un P-OLED con risoluzione di 1272 x 1080 pixel, entrambi ovviamente touchscreen di qualità elevata.

Spostando l’attenzione nel comparto fotografico, possiamo trovare in egual misura due sensori da 50 megapixel, precisamente principale e ultragrandangolare, che possono essere tranquillamente utilizzati per scattare istantanee in ogni ambiente. Internamente, invece, è stato integrato un sensore da 50 megapixel con apertura F2.

Ricevete subito i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone con le offerte e tutti i prezzi più bassi in esclusiva, andando subito sul canale Telegram dedicato.

Amazon, che regalo oggi con l’offerta del Motorola Razr 60 Ultra

Un risparmio più unico che raro per tutti coloro che vogliono mettere le mani sul Motorola Razr 60 Ultra, si parte da un listino di 1299 euro, per scendere complessivamente del 37%, circa 480 euro in meno, e arrivare a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 815,98 euro. L’ordine è da effettuare subito qui.

Il prezzo indicato nell’articolo è il più basso tra tutti quelli attualmente disponibili, fermo restando che potete comunque scegliere tra quattro possibili varianti, a patto che siate disposti a spendere cifre differenti.