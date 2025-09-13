Lenovo Tab M11 è in vendita su Amazon a meno di 200 euro: ecco l’offerta SHOCK

Il Lenovo Tab M11 è un tablet di ottima qualità, appartiene alla fascia media della telefonia mobile, che offre la possibilità all’utente di spendere poco, e allo stesso tempo avere accesso a una promozione che porta la spesa al di sotto dei 200 euro, grazie appunto allo sconto che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni.

Le sue caratteristiche tecniche parlano di un display da 11 pollici di diagonale, un WUXGA con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, che offre una buonissima qualità e dettaglio, anche se resta un IPS LCD con tutti i limiti del caso. Il processore è il MediaTek Helio G88, octa-core con una configurazione che prevede 8GB di RAM con 128GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD).

Il suo design, iconico e di qualità, si appoggia sulla presenza di una back cover dalla doppia finitura, opaca e satinata, che offre una qualità estetica molto superiore al normale, almeno in confronto alla fascia di prezzo di appartenenza. Il comparto fotografico, invece, è composto da un unico sensore, incastonato all’interno di un modulo trasparente e di ottima fattura.

Lenovo Tab M11: una spesa così bassa su Amazon non l’avevamo mai vista

L’utente che oggi è interessato all’acquisto di un Lenovo Tab M11 deve comunque sapere che la spesa finale da sostenere non è più tanto elevata, proprio perché si va a dover versare un contributo finale che corrisponde esattamente a soli 199 euro, contro i 249 euro previsti in origine di listino. Vi potete collegare qui per effettuare l’acquisto.

La consegna viene sapientemente gestita da Amazon, con spedizione rapidissima e possibilità di effettuare il reso entro 14 gironi lavorativi, senza vincoli o limitazioni particolari tra cui dover sottostare.