Samsung prende in giro Apple con la campagna #iCant su X

Tra Samsung e Apple vi è da sempre una sana rivalità affrontata da entrambi a suon di smartphone e dispositivi innovativi. Ogni anno le due aziende attendono con ansia l’arrivo dei dispositivi di punta del rivale per poter scoprire quali sono le caratteristiche introdotte e come esaltare il proprio smartphone ponendo in svantaggio il concorrente. Quest’anno Samsung ha deciso di movimentare il gioco lanciando un’apposita campagna su X tramite l’hashtag iCant.

Samsung contro Apple: via alla compagna iCant per prendere in giro gli iPhone 17

Per rendere noto il suo parere sui recentissimi iPhone 17, Samsung ha dato il via alla campagna iCant sulla piattaforma X. Attraverso una serie di post ironici il colosso sudcoreano ha scherzato sulla scarsa originalità dei nuovi melafonini proponendo una serie di fatti che gli utenti possessori di un iPhone non possono fare rispetto a coloro che posseggono uno smartphone Samsung. Senz’altro il post più divertente e apprezzato dagli utenti è rappresentato da “iCant Fold“, in riferimento all’assenza di un melafonino pieghevole.

La gag è stata presa sul serio da alcuni utenti che hanno colto l’occasione per manifestare il loro apprezzamento per l’uno o l’altro colosso ma in realtà assistiamo ormai sempre più spesso a situazioni simili, nelle quali le stesse aziende sfruttano le rivalità alimentate esclusivamente dagli utenti per scopi di marketing.

In questo caso, Samsung ha fatto della scarsa originalità proposta da Apple il fulcro della campagna iCant ma sappiamo bene che le filosofie delle due aziende differiscono enormemente sotto questo punto di vista e che proprio ciò le rende coerenti ai loro principi. Samsung, infatti, è solita proporre ogni anno soluzioni nuove e a volte avventate pur di attirare l’attenzione del pubblico; Apple, invece, dimostra ogni anno di dar precedenza alla qualità dei suoi prodotti, anche se questo dovesse comportare l’assenza di tocchi estetici davvero innovativi.