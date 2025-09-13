Ad
Opera GX diventa hub smart home con la nuova funzione Smart Home

Opera GX introduce Smart Home, trasformando il browser in un hub per la casa connessa e offrendo automazioni bidirezionali tra dispositivi e PC per un controllo totale.

scritto da Felice Galluccio
Opera GX ha compiuto un passo inedito, trasformandosi in un vero e proprio dispositivo intelligente per la gestione della smart home. La novità si chiama Opera GX Smart Home e introduce un sistema di comunicazione bidirezionale tra browser e dispositivi connessi: ciò che accade nella stanza può influenzare il comportamento del browser, e viceversa. Un approccio che va oltre il classico concetto di controllo remoto di luci e termostati, puntando a rendere il browser un vero centro di automazione digitale.

L’integrazione è compatibile con Google Assistant e altri hub domotici, con un’attenzione particolare alla semplicità d’uso. Come spiega Maciej Kocemba, Product Director di Opera GX, l’obiettivo è fare del browser un “cervello” in grado di reagire alle esigenze dell’utente, sfruttando un approccio open source che lascia spazio all’immaginazione della community.

Configurazione e automazioni disponibili

Per attivare Opera GX Smart Home è sufficiente accedere alle impostazioni Early Bird, abilitare il supporto MQTT e inserire indirizzo, porta e credenziali del broker. Chi utilizza Home Assistant troverà il dispositivo rilevato in automatico, con la possibilità di gestire più computer collegati alla stessa rete.

Le automazioni disponibili sono numerose e di certo comporteranno un miglioramento soprattutto per gli utenti più esigenti:

  • attivazione del pulsante antipanico quando un sensore sulla porta rileva movimento, nascondendo le schede aperte sul browser;

  • sincronizzazione delle luci smart con il tema grafico di Opera GX;

  • modalità cinema, che abbassa le luci, chiude le tapparelle e ferma la musica prima della visione di un film;

  • gestione della ricarica del laptop tramite prese smart;

  • possibilità di creare scenari personalizzati.

Essendo un progetto open source, le potenzialità sono virtualmente illimitate e dipendono dalla creatività degli sviluppatori e degli utenti. Con questa mossa, Opera GX punta a consolidarsi come piattaforma centrale della vita digitale, portando l’esperienza del browser oltre il monitor e dentro l’ambiente domestico.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!