Opera One per iOS, nuove funzioni per chi accumula troppe schede

Il browser Opera One per iOS ha ricevuto un aggiornamento pensato per chi tende ad aprire e mantenere decine di schede contemporaneamente. Con la nuova versione, è possibile scegliere tra due modalità di visualizzazione delle anteprime: griglia ed elenco.

La prima offre una panoramica visiva di ogni scheda aperta, utile per riconoscere a colpo d’occhio i contenuti. La seconda, invece, è stata studiata per chi accumula molte tab: mostra più schede nello stesso spazio dello schermo, rendendo più semplice individuare quella desiderata. Si tratta di un passo avanti netto rispetto al passato e soprattutto di qualcosa che gli utenti aspettavano.

Ricerca avanzata e gestione più rapida

Un’altra novità di rilievo è la ricerca delle schede tramite parole chiave. Questa funzione permette di localizzare velocemente una pagina aperta senza dover scorrere manualmente l’intera lista. È accessibile direttamente dalla galleria delle schede e rappresenta un aiuto concreto per chi utilizza il browser in modo intensivo.

Anche la navigazione è stata resa più immediata: con un semplice swipe laterale si può passare dalle schede sincronizzate alla navigazione in incognito, riducendo al minimo i passaggi.

Novità grafiche e AI integrata: Opera One migliora nettamente

L’aggiornamento porta anche una riorganizzazione del menu delle opzioni, che ora offre più possibilità di personalizzazione. Inoltre, l’assistente Aria AI trova una nuova collocazione, posizionandosi al centro della parte inferiore dello schermo per un accesso più rapido.

La filosofia di Opera è ben chiara a tutti

Jona Bolin, Product Manager di Opera One per iOS, ha commentato con un pizzico di ironia le nuove funzioni, ricordando come gli utenti del browser tendano a esagerare con l’accumulo di schede ma lo facciano perché hanno la sensazione di avere tutto sotto controllo.

L’aggiornamento è già disponibile per tutti gli utenti iOS e punta a migliorare l’esperienza di chi utilizza il browser come strumento principale per lavoro e intrattenimento.