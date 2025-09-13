Supercomputer e computer quantistici, un ponte costruito in Germania

I ricercatori della Technische Universität München (TUM), insieme al Leibniz Supercomputing Centre, hanno sviluppato uno strumento che potrebbe cambiare il futuro dell’informatica. Si chiama sys-sage. Di cosa si tratta? Un software che consente, per la prima volta in assoluto, di far dialogare supercomputer e computer quantistici, due architetture considerate fino ad oggi lontanissime tra loro.

L’idea parte da un dato di fatto. I computer quantistici sono ideali per compiti specifici, come simulazioni molecolari o crittografia avanzata, ma non possono sostituire i sistemi HPC classici. La soluzione, quindi, è integrarli. Il problema principale è sempre stato la compatibilità. In quanto linguaggi, topologie e modalità operative dei due mondi erano incompatibili. Con sys-sage questo ostacolo però sembra essere finalmente superato.

Supercomputer e computer quantistici, la rivoluzione parte dal software

Il progetto guidato dal professor Martin Schulz nasce dall’evoluzione di una libreria già nota nel settore HPC. Sys-sage era infatti stata concepita come mappa interna dei supercomputer, capace di monitorare hardware e prestazioni. L’estensione realizzata oggi aggiunge a quella mappa i sistemi quantistici, creando una visione unica delle due architetture.

Il vantaggio è evidente. L’algoritmo smista i compiti in modo intelligente. Le operazioni che richiedono la meccanica quantistica finiscono al processore quantistico, mentre i carichi ottimizzati per l’HPC restano ai supercomputer. È un approccio che non punta solo alla velocità, ma anche alla trasparenza e alla semplicità d’uso.

Il progetto si inserisce nel contesto della Munich Quantum Valley, iniziativa che mira a costruire un ecosistema europeo di ricerca e sviluppo nel campo quantistico. Sys-sage è uno dei tasselli del Munich Quantum Software Stack, una suite di strumenti destinata a rendere pratico l’utilizzo dei computer quantistici nei centri di calcolo avanzato. Secondo gli esperti, questa soluzione potrebbe velocizzare l’adozione dei computer quantistici in scenari reali, evitando che rimangano confinati ai laboratori. L’obiettivo è rendere la collaborazione tra tecnologie semplice e produttiva, aprendo nuove possibilità per la scienza, l’ industria e la sicurezza.