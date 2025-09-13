OnePlus 15 e Ace 6: probabilmente arriveranno insieme

La nota società cinese si accinge molto presto a rilasciare i suoi nuovi smartphone sia sul mercato cinese che sul mercato internazionale, nello specifico, stiamo parlando di OnePlus 15 e Ace 6, I quali secondo le indiscrezioni lanciate dal noto Digital chat station su Weibo, dovrebbero arrivare in contemporanea durante il mese di ottobre.

Fasce diverse

Nello specifico, i dispositivi in questione andranno a coprire due fasce del mercato diverse, il primo sarà dedicato esplicitamente alla fascia alta e la società alla lasciata intendere che è pensato appositamente per chi vuole prestazioni decisamente al di sopra delle aspettative dal momento che sarà dotato di tutto l’hardware top di gamma attualmente disponibile per garantire prestazioni davvero di livello altissimo, stiamo parlando di processore al top, sistemi di raffreddamento davvero ottimi, batteria davvero capiente e tutto ciò che serve per un’esperienza all’insegna delle prestazioni senza nessun tipo di compromesso.

Il secondo dispositivo invece, sempre a detta dell’azienda, rappresenterà il modello top al di sopra di qualunque altro però della fascia media, dunque non avrà le medesime caratteristiche del modello descritto prima ma allo stesso tempo unirà a tutto il necessario perché cerca un’esperienza fluida senza problemi senza però spendere una piccola fortuna per portarsi a casa il dispositivo, la società poi ha lasciato intendere che vedremo dei passi avanti molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la batteria che dovrebbe essere sicuramente al di sopra dei 7000 mAh.

Le premesse dunque sembrano decisamente buone e per vedere i due dispositivi a quanto pare dovremmo attendere circa un mese per poi poter toccare con mano le vere e proprie caratteristiche tecniche che ufficiali, ovviamente anche il prezzo rappresenterà uno snodo cruciale, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano del momento che il costo dei dispositivi non è mai quello netto al cambio, ma deve essere sempre rivalutato in funzione di varie tasse sulle importazioni.