OnePlus 15 e Xiaomi 16: le novità attese sui prossimi top di serie

Il mondo degli smartphone Android si prepara ad accogliere cambiamenti importanti. Secondo un report di Smartprix, OnePlus starebbe lavorando a un proprio modulo fotografico, destinato a sostituire la collaborazione con Hasselblad già dal prossimo OnePlus 15. La scelta, se confermata, rappresenterebbe un cambio rilevante, simile a quanto già fatto da Apple e Google con i loro processori proprietari.

Xiaomi 16 pronta a stupire con l’audio Nokia OZO

Le indiscrezioni trapelate online parlano anche di miglioramenti considerevoli in termini di prestazioni hardware. Un modello identificato come CPH2747, probabilmente il nuovo OnePlus 15, ha ricevuto la certificazione TÜV. Potrebbe integrare una batteria da 7000mAh con ricarica rapida da 120W, il 20% in più rispetto al 13. Non mancherebbero il chip Snapdragon 8 Elite 2, 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna. Lo schermo, un OLED da 6,78” con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 165Hz, completerebbe una scheda tecnica da vero top di gamma. Naturalmente, si tratta ancora di voci non confermate, che attendono dichiarazioni ufficiali da parte della compagnia.

In contemporanea, anche Xiaomi si prepara a rinnovare la propria offerta con la serie 16. La novità principale potrebbe riguardare il comparto audio, grazie all’adozione della tecnologia Nokia OZO. Questa soluzione garantisce un’acquisizione sonora tridimensionale, ideale per i creatori di contenuti che lavorano con video e registrazioni professionali.

Tra le caratteristiche più interessanti di OZO figurano la riduzione dei rumori esterni e la possibilità di registrare audio in qualità elevata anche in contesti difficili. Non è ancora chiaro se la funzione resterà esclusiva della variante Pro o sarà disponibile anche sul modello base, ma la sua introduzione segnerà comunque un salto di qualità. Il lancio della nuova serie Xiaomi è atteso per la fine di settembre. Con queste novità, la sfida tra i produttori cinesi si fa sempre più feroce, offrendo agli utenti dispositivi che puntano a unire autonomia, potenza e qualità multimediale.