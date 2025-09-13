Come usare l’hotspot dello smartphone senza sprechi e senza rischi

L’hotspot è una funzione che in molti conoscono, ma che spesso rimane poco sfruttata. Trasforma lo smartphone in un piccolo modem portatile, condividendo la connessione dati con altri dispositivi. In viaggio diventa indispensabile: permette di collegare un computer per lavorare, un tablet per studiare o persino un altro telefono rimasto senza linea. È anche una soluzione d’emergenza quando la connessione domestica va giù e serve un piano B immediato. Proprio per la sua praticità, l’hotspot merita qualche attenzione in più, sia per evitare sorprese nei consumi sia per mantenerlo sicuro.

Attenzione ai dati e alla batteria

Chi attiva l’hotspot per la prima volta scopre presto che il traffico cala molto più velocemente del solito. Un aggiornamento automatico su PC o lo streaming in alta definizione possono consumare centinaia di megabyte in pochi minuti. Conviene quindi disattivare gli aggiornamenti di sistema e impostare le app in modalità “risparmio dati” quando si usa questa funzione. Anche la batteria va monitorata: mantenere attivo l’hotspot per ore scarica il telefono rapidamente. Portare con sé un power bank o tenere lo smartphone collegato alla corrente può fare la differenza in una giornata fuori casa.

Sicurezza prima di tutto

Un errore comune è lasciare attive le impostazioni predefinite. Una password troppo semplice o una rete aperta trasformano l’hotspot in un invito per chiunque si trovi nei paraggi. Meglio scegliere una chiave robusta e cambiare il nome della rete, evitando riferimenti personali. Se il telefono lo consente, è utile attivare la banda a 5 GHz, che offre maggiore velocità e riduce il rischio di interferenze. Un ulteriore livello di protezione arriva dall’uso di una VPN, che cifra tutto il traffico dei dispositivi collegati. Infine, è buona norma spegnere l’hotspot appena non serve: meno tempo resta acceso, minori sono i rischi.

L’hotspot non è una funzione da usare con leggerezza, ma con un po’ di attenzione diventa un alleato affidabile. Permette di restare connessi ovunque, senza stress e senza trasformarsi in un punto debole per i propri dati.