Gboard strumenti di scrittura: anche su Android con editor AI

La tastiera Gboard di Google sta per rompere un limite importante. Fino ad oggi molte funzionalità AI per migliorare la scrittura — correzione grammaticale, riscrittura dei messaggi, suggerimenti stilistici — erano disponibili o ottimizzate solo per dispositivi Pixel. Ora, tramite un aggiornamento, Google ha iniziato a rendere gli Writing Tools accessibili anche su altri smartphone Android. Ciò significa che utenti con brand diversi dalla serie Pixel potranno beneficiare degli stessi strumenti per rendere i loro testi più curati, professionali o semplicemente più adatti al tono desiderato.

Gboard espande gli strumenti di scrittura al di là dei Pixel

I nuovi strumenti comprendono:

la possibilità di riscrivere o riformulare un testo già digitato, cambiandone il tono (più formale, più amichevole, più diretto),

correzione automatica di errori ortografici e grammaticali,

suggerimenti stilistici, come rendere un messaggio più breve, più chiaro o aggiungere espressioni più adeguate al contesto.

Queste opzioni erano integrate nativamente nei Google Pixel o nelle versioni beta di Gboard, ma il rilascio più recente le sta distribuendo anche ad altri marchi. È sufficiente aggiornare Gboard all’ultima versione disponibile tramite il Play Store per controllare se la voce “Strumenti di scrittura” o “Writing Tools” appare nel menu della tastiera.

Implicazioni e limiti attuali

Questo ampliamento significa un miglioramento concreto nella scrittura digitale quotidiana. Si avranno comunicazioni più pulite, meno errori, meno frustrazione quando si inviano email, messaggi o post. Gli strumenti consentono anche di evitare l’uso di app esterne per la correzione o la riscrittura. Tuttavia, ci sono ancora dei limiti da considerare. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili subito su tutti i dispositivi o in tutte le lingue. Il rollout è graduale e dipende dall’hardware, dalla versione Android e dall’implementazione locale. Inoltre, non tutte le app supportano questi strumenti. In alcuni campi di testo particolari, o contesti sensibili come password o dati sensibili, le funzionalità Writing Tools possono essere disattivate per motivi di sicurezza o privacy.