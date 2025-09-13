Pixel 10 riporta “Ambient EQ”, display che si adatta all’ambiente

Google Pixel 10

Con l’ultimo lancio della serie Pixel 10, Google ha deciso di far rivivere una delle caratteristiche più apprezzate dai fan del Pixel 4: la capacità del display di modificare automaticamente la temperatura dei colori in base alla luce ambientale. Questa funzione era scomparsa con le generazioni successive, ma ora torna, con un nome nuovo e sensori aggiornati e l’obiettivo di offrire un’esperienza visiva più confortevole.

Sui Pixel 4, “Ambient EQ” regolava il bilanciamento del bianco dello schermo: se ci trovavi in una stanza calda o illuminata da lampadine gialle, il display prendeva toni più caldi; al contrario, con luce fredda o naturale, il tono si faceva più neutro. Il tutto in maniera automatica, per ridurre l’affaticamento visivo ed evitare che lo schermo apparisse innaturale in certi ambienti.

Nei Pixel 10 la funzione torna con il nome Adaptive Tone. La tecnologia alla base è migliorata. Ora è previsto un sensore ambientale che non solo misura il grado di luminosità, ma rileva anche la temperatura del colore della luce attorno, permettendo un aggiustamento più preciso. Il nuovo sensore dovrebbe essere presente su tutti i modelli non pieghevoli della linea. Oltre a questo, i display dei Pixel 10 presenteranno miglioramenti anche su altri fronti: maggiore luminosità, migliore leggibilità HDR, frequenze di aggiornamento e PWM ottimizzati nei modelli Pro, per ridurre lo sfarfallio e rendere l’esperienza più fluida e comoda per gli occhi.

Perché questa funzione può fare davvero la differenza

Ripristinare Adaptive Tone significa tornare a un livello di comfort visivo che moltissimi utenti ritenevano mancante dopo il Pixel 4. In particolare per l’uso con luce ambientale variabile — interno, esterno, lampadine diverse — il display che “si adatta” rende l’esperienza meno affaticante e più naturale.

È un approccio che combina hardware (sensore migliorato) e software (regolazione dinamica) per riconoscere che la luce è parte integrante dell’esperienza d’uso dello schermo. Non è solo una funzione “estetica” ma funzionale, per occhi affaticati, bilanciamento artificiale, caldo-freddo dello schermo; tutti fattori che influiscono sul benessere degli occhi nel lungo termine.