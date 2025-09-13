Android 16

Con Android 16, Google ha rivisto il modo in cui gli utenti gestiscono la funzione di luminosità extra bassa, introdotta per la prima volta con Android 12. A partire dai Pixel 10, la modalità non appare più come un’opzione separata: è stata integrata direttamente nello slider della luminosità, rendendo l’esperienza più intuitiva e riducendo il rischio di dimenticarsene attiva.

Un cambiamento legato ai Pixel 10

Il nuovo approccio è stato rilevato con l’avvio delle spedizioni dei Google Pixel 10. Una schermata di avviso segnala agli utenti che l’opzione “Extra Dim” non è più disponibile come toggle autonomo. Non è ancora certo se tutti i produttori Android adotteranno lo stesso metodo, ma la direzione intrapresa da Google lascia prevedere una standardizzazione. Questo cambiamento rappresenta un passo ulteriore nella ricerca di interfacce semplificate, con meno interruttori da gestire e funzioni più vicine all’uso quotidiano.

La modalità “Extra Dim” è stata introdotta in Android 12 come strumento pensato per utilizzare lo smartphone in ambienti molto bui, riducendo l’affaticamento visivo e limitando la luce emessa dal display. L’opzione era utile soprattutto in condizioni notturne o quando si voleva evitare l’abbagliamento improvviso.

Il problema stava nel funzionamento del toggle dedicato: una volta attivata, la modalità rimaneva in vigore finché non veniva disattivata manualmente. Era facile dimenticarsene, con la conseguenza di percepire lo schermo troppo scuro senza capirne subito il motivo.

Come funziona la modalità software

È importante chiarire che la luminosità extra bassa non interviene sui valori fisici del display. Il sistema operativo applica un filtro software che modifica l’output grafico, simulando un livello di luminosità inferiore rispetto al minimo consentito dall’hardware.

Il principio è simile a quello usato nei videogiochi, quando viene chiesto di regolare la luminosità finché un simbolo diventa appena visibile: il pannello non cambia davvero la sua emissione luminosa, ma il sistema opera un’elaborazione sul segnale. Con Android 16 questo meccanismo rimane invariato, ma è gestito dallo slider principale della luminosità.

Un percorso di modifiche già iniziato

Già durante la fase di beta test di Android 16 Google aveva sperimentato soluzioni diverse. Nella seconda beta, l’opzione era stata spostata nelle impostazioni del display; con la terza beta, invece, era tornata alla collocazione originale. La scelta finale è stata quella di integrare il tutto nello slider, probabilmente per rendere la gestione più coerente e ridurre i passaggi.