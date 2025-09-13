Android 16

Google ha dato il via al rilascio di Android 16 QPR1, la prima release trimestrale del nuovo sistema operativo. L’aggiornamento arriva in contemporanea con il Pixel Drop di settembre 2025, ed è già disponibile sugli smartphone della serie Pixel 6 e successivi, oltre che su Pixel Tablet.

Un aggiornamento stabile dopo le beta

La distribuzione segna la fine del percorso di test avviato nei mesi precedenti. Dopo la beta 3.1 di fine luglio e la prima build di QPR2 ad agosto, Android 16 QPR1 debutta sul canale stabile. Come da tradizione, il rollout avviene gradualmente, con i modelli più recenti che ricevono per primi la notifica di aggiornamento. L’obiettivo delle Quarterly Platform Release (QPR) è introdurre funzionalità aggiuntive, rifiniture grafiche e correzioni di bug tra una major release e l’altra, garantendo un flusso costante di miglioramenti agli utenti Pixel.

Material 3 Expressive e nuovi effetti visivi

La novità più evidente riguarda l’interfaccia. Con QPR1 debutta Material 3 Expressive, un’evoluzione dell’attuale linguaggio di design di Google. La schermata di blocco diventa più dinamica con gli Effetti live, ovvero sfondi animati e interattivi che reagiscono al tocco e alle notifiche. Viene rivisto anche il pannello delle impostazioni rapide, che ora propone icone più grandi, animazioni fluide e un’organizzazione studiata per semplificare l’accesso alle funzioni più usate. Cambia inoltre l’app Telefono, che adotta un layout aggiornato per uniformarsi al nuovo stile grafico. L’aggiornamento non riguarda solo gli smartphone: anche Pixel Tablet riceve lo stesso pacchetto di novità, segnale della volontà di Google di mantenere coerenza visiva su tutti i dispositivi.

Funzioni audio e protezione dell’udito

Android 16 QPR1 integra nuove funzioni legate al suono. Gli utenti di Pixel Buds Pro 2 ottengono l’Audio adattivo, che calibra in tempo reale la resa acustica in base al rumore dell’ambiente circostante. A questo si aggiunge la Protezione dal rumore forte, pensata per salvaguardare l’udito quando ci si trova in contesti particolarmente rumorosi. Queste funzioni sottolineano il crescente interesse di Google per l’integrazione tra sistema operativo e accessori, rendendo più stretta la relazione tra i Pixel e la gamma di auricolari ufficiali.

Novità per Wear OS

Il Pixel Drop di settembre introduce un miglioramento anche su Wear OS. Durante la navigazione con Google Maps, le indicazioni stradali vengono ora trasferite automaticamente dallo smartphone all’orologio compatibile. In precedenza era necessario premere manualmente sulla piccola freccia per aprire l’app sullo smartwatch; con QPR1 questo passaggio scompare, rendendo l’esperienza più fluida e immediata. L’aggiornamento semplifica così uno degli scenari d’uso più frequenti per i wearable: la consultazione di percorsi senza dover ricorrere costantemente al telefono.