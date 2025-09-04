Google Maps testa le Live Updates su Android 16: più immediatezza nelle notifiche

Con Android 16 Google ha introdotto le Live Updates, un sistema di notifiche dinamiche progettato per rendere più semplice seguire informazioni in tempo reale, come lo stato di una consegna o l’aggiornamento di un volo. La funzione è ancora in fase di implementazione: la versione stabile non offre tutte le opzioni, mentre il primo aggiornamento trimestrale, Android 16 QPR1, aggiungerà schede dedicate nella barra di stato e il supporto all’Always-On Display.

In questo contesto, una delle applicazioni che si prepara a sfruttare le Live Updates è Google Maps. Secondo quanto riportato da Android Authority, alcuni utenti Pixel e Samsung hanno già notato i primi test con Android 16 QPR2 beta.

Le novità in Google Maps

L’integrazione porta notifiche completamente ridisegnate in stile “progress”, con una barra che mostra l’avanzamento del percorso. Queste notifiche non si limitano alla schermata principale, ma compaiono su più livelli dell’interfaccia: dalla lock screen all’Always-On Display, fino alla barra di stato, con priorità maggiore rispetto alle altre notifiche.

In questo modo diventa più semplice seguire le indicazioni stradali senza dover aprire continuamente l’app. Google aveva già sperimentato la funzione a marzo, ma i test attuali appaiono più maturi, anche se l’attivazione resta limitata a pochi dispositivi con Android 16 QPR2.

Il rilascio su larga scala dovrebbe arrivare con Android 16 QPR1, atteso a breve. Chi volesse provare in anticipo può aderire al programma beta di Google Maps, se sono disponibili slot.

Le prospettive di adozione

Le Live Updates rappresentano una delle novità più significative di Android 16, perché introducono un approccio più interattivo alla gestione delle notifiche. Dopo il debutto in Maps, è previsto che vengano adottate anche da applicazioni di terze parti dedicate a consegne, ride-sharing o tracciamento ordini. Restano invece esclusi i servizi musicali, che continueranno a utilizzare il formato tradizionale delle notifiche multimediali, già ottimizzato per controlli rapidi e compatibilità con i Quick Settings.