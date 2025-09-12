Xbox Wireless: arriva la nuova serie Breaker

Microsoft ha scelto di sorprendere la propria community gaming con un’iniziativa senza precedenti. Si tratta dell’arrivo della Breaker Series, una nuova linea di accessori che segna una piccola svolta per i controller Xbox. Per la prima volta l’azienda lancia simultaneamente tre modelli inediti, pensati non soltanto per accompagnare il gioco, ma anche per esprimere un’estetica precisa. La strategia punta, dunque, su una collezione capace di abbracciare necessità differenti. Nel dettaglio, l’Ice Breaker Special Edition cattura subito l’occhio con il suo blu ghiaccio e la scocca semi-trasparente. Lo Storm Breaker Special Edition si muove in tutt’altra direzione: minimalista, con sfumature che vanno dal bianco al nero fino all’argento, nasconde un motivo metallico che si rivela soltanto sotto la luce. In netto contrasto, l’Heart Breaker Special Edition punta sull’impatto visivo: rosa e viola sgargianti e una superficie traslucida.

Xbox Wireless: ecco i dettagli sui nuovi controller

Oltre all’aspetto estetico, i tre modelli restano fedeli alla formula consolidata del marchio. Ci sono, infatti, le impugnature rivestite in gomma, i grilletti con texture per un controllo più preciso. A cui si aggiunge la consueta versatilità nelle connessioni: Bluetooth, rete Xbox Wireless e cavo USB-C. Anche la gestione dell’alimentazione non cambia, con due batterie AA già incluse nella confezione.

Il prezzo fissato per la nuova collezione è di 79,99 euro ciascuno, leggermente più alto rispetto alle special edition di qualche anno fa. È l’effetto dell’adeguamento generale che Microsoft ha introdotto su console e accessori. Una decisione che non sembra aver frenato la curiosità del pubblico, attratto dall’inedita possibilità di scegliere tra tre identità visive così diverse.

Per l’azienda di Redmond, la Breaker Series rappresenta un esperimento interessante. Non si parla solo di un aggiornamento estetico, ma una vera e propria esplorazione del design come linguaggio capace di parlare a community differenti. Una mossa che rafforza la volontà di trasformare il controller da semplice periferica a oggetto imperdibili per collezionisti e appassionati.